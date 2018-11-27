OnePlus 6T McLaren Edition 11 Aralık'ta Gün Yüzüne Çıkıyor

OnePlus'ın en yeni özel tasarımlı akıllı telefonu olacak OnePlus 6T McLaren Edition, 11 Aralık'ta İngiltere'deki McLaren Center'da düzenlenecek etkinlik ile tanıtılacak.

Tasarım, bir akıllı telefonun tüketicilerin dikkatini çekebilmesi için en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri, çeşitli markalar ile ortaklıklar kurarak telefonlarını özel tasarımlı sürümlerle piyasaya sürerler ve böylece, kendi hedef kitlelerinde yer almayan bazı tüketiciler ile ortak noktada buluşmuş olurlar.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bu stratejiyi en çok kullanan şirketlerden biri. OnePlus 3T x Colette 20th Anniversary Edition için Paris merkezli perakendeci Colette ile ortaklık kuran şirket, OnePlus 5 x JCC+Limited Edition için de Jean-Charles de Castelbajac ile ortaklık kurmuştu.

OnePlus’ın en yeni özel tasarımlı ürünü bu yıl piyasaya sürülen OnePlus 6 Marvel Avengers Edition oldu. Yılın en iyi filmlerinden biri olan Avengers: Infinity War’ın hemen ardından piyasaya sürülen cihaz, Marvel hayranlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. OnePlus, yeni bir özel tasarım cihaz için McLaren ile ortaklık kurmuş durumda.

Her iki şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Aralık’ta İngiltere’de gerçekleştirilecek bir lansman etkinliği ile birlikte OnePlus 6T McLaren Edition tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihazın özellikleri henüz belli olmasa da tanıtım ürünleri, cihazın turuncu tasarım çizgilerine sahip olabileceğini gösteriyor.