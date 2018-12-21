Kontrolsüz bir ortamda gerçekleştirilen hız testlerinin ne kadar sağlıklı olduğu tartışılabilir ama izlemesinin çok keyifli olduğu kaçınılmaz.

PhoneBuff adlı kanalın yeni videosunda, kalan ekibinin elindeki bir OnePlus 6T ile iPhone XS Max er meydanında boy gösterdiler. iPhone'un yeni amiral gemisi XS Max, OnePlus 6T de dahil pek çok Android rakibini kolayca deviren bir telefon oldu. Kanal ekibi bu defa XS Max'in karşısına gelişmiş bir 6T varyasyonu koymaya karar verdiler.

Elle yapılan testlerde, her iki telefona da aynı uygulamalar yüklenerek, bu uygulama yığınlarının ortalama açılma süreci takip ediliiyor. En hızlı şekilde uygulamayı donmadan yüklemeyi başaran telefon, yarışmanın da galibi oluyor

Android telefonların iOS’tan daha yüksek özelliklere sahip olmasına şaşırmıyoruz. Ne de olsa Apple yılda 1 telefon yaparken Android’e ise sık sık farklı üreticilerin telefonları ekleniyor. Mücadelenin sonucunu sürprizi kaçırmamak adına söylemiyorum, isteyenler hemen aşağıdaki videodan izleyebillirler.