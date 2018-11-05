8 GB RAM'e Sahip OnePlus 6T Thunder Purple Duyuruldu

Gün içinde yayınlanan görsellerin ardından yeni OnePlus 6T varyantı Thunder Purple'ın duyurusu yapıldı.

OnePlus'ın ana vatanı Çin'de duyurulan model, önceden elimize geçen görselleri de doğrulamış oldu. Modelin görünüş olarak Midnight Black ile tek bir farkı var, o da rengi. Cihazın arka kısmı ve çerçevesi Thunder Purple'da ağırlıkla mor. Çin fiyatı 521 dolar olan cihaz, 579 dolarlık 256 GB Midnight Black'ten sonraki en pahalı ikinci OnePlus 6T haline geliyor.

OnePlus 6T'lerin Çin versiyonları Oxygen Hydrogen işletim sistemi kullanıyor.

OnePlus 6T ailesine siyah olmayan bir bireyin katılması güzel, başka renklerde, özellikle de kırmızı renkte bir OnePlus 6T görecek miyiz, yoksa özel edisyonlar mı gelecek o kısmı ise zaman gösterecek.