OnePlus 6T'nin Batarya Performansı Diğer Telefonların Önünde

OnePlus 6T'nin batarya performansı 2018 yılında çıkan amiral gemilerinin önüne geçti.

OnePlus 6T, OnePlus 6’dan sonra büyük bir gelişim olmadı. İki cihaz da benzer tasarımı paylaşsalar da 6T bazı yeniliklerle geldi. 6’dan farklı olan yenilikler ise ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve daha büyük bir batarya oldu.

Yeni OnePlus 6T 3.700 mAh’lik bir bataryayı bünyesinde barındırıyor. Bu sayıyla da OnePlus ailesinin en büyük bataryasına ev sahipliği yapmış oluyor ve OnePlus’ın 3.400 mAh’lik bataryasını da ezici bir şekilde geçiyor. Bu aradaki fark ise tescilli batarya testlerinin sonucunda görülebiliyor.

Aşağıdaki listede batarya sürelerini görebilirsiniz:

OnePlus 6T, 9 saat 52 dakikalık bir süreyle 2018’de çıkan AMOLED ekranlı birçok amiral gemisinin önüne geçiyor.

Diğer batarya testi ise cihazların %0’dan %100’e kadar şarj olma sürelerini sınadı. OnePlus 6T ise bu alanda da başarısını sonuçlarla belli ediyor.

Şarj testlerinde OnePlus 6T’nin çok kısa sürede şarj olduğu görülebiliyor. Yalnızca bir saat yirmi beş dakikada tam şarj olan 6T, çok kısa bir sürede emrinize amade olabiliyor. Ayrıca OnePlus ekibinin batarya optimizasyonu konusundaki başarısını da unutmamak gerek.