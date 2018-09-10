OnePlus 6T, Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcı ile Gelecek

Yeni amiral gemisi katili OnePlus 6T'nin tanıtılmasına oldukça az bir zaman kaldı. Bugün ise cihazın ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacağı doğrulandı.

OnePlus 6T hakkında söylentiler son günlerde ciddi bir hız kazanmış durumda. Çeşitli sızıntılar doğrultusunda cihazın birçok detayı belli olmuş olsa da bugün OnePlus tarafından gelen resmi bir açıklama heyecan uyandırdı.

OnePlus 6T'nin ekrana gömülü parmak izi tarayıcı teknolojisiyle geleceği resmi olarak doğrulandı. OnePlus tarafından Screen Unlock adıyla anılan olan bu özellik, Face Unlock adlı yüz tanıma sistemiyle beraber OnePlus 6T'nin güvenliğini sağlayacak.

OnePlus 6T'nin bir ekran görüntüsü olduğu iddia edilen bu görsel ise cihazın tanıtım tarihiyle ilgili ipucu vermiş oldu. Burada belirtilene göre 17 Ekim tarihinde tanıtılacak olan OnePlus 6T, bir önceki modele göre önemli yeniliklerle gelecek. Üçlü arka kamera kurulumuna ek olarak oldukça küçük bir çentikle gelecek olan cihaz, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla da dikkat çekecek.

550 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen OnePlus 6T, donanımsal özellikler bakımından OnePlus 6 ile çok ciddi bir farklılık barındırmayacak. Cihazın diğer detayları ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.