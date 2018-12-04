OnePlus 6T'nin McLaren Özel Versiyonu Ortaya Çıktı

OnePlus, McLaren ile ortak çalışarak özel tasarım bir akıllı telefon üretiyor.

OnePlus, OnePlus 6T'nin özel bir versiyonu için McLaren'la ortak bir çalışma içerisine girdi. OnePlus'ın 6T akıllı telefonunun McLaren özel versiyonunu çıkarma hazırlığında olduğu ise kullanıcılara iletilen 11 Aralık tarihli davetiye ile ortaya çıktı. OnePlus'ın özel kullanıcılarına gönderdiği davetin kendisi, şaşırtıcı bir şekilde şık olan parlak turuncu bir karton kutu/paket tasarımına sahip.

Kişilere ulaşan davetiye ne yazık ki OnePlus 6T'nin McLaren özel versiyonu hakkında bir detay içermiyor ancak yakın zamanda ortaya çıkan bir bilgi cihazın, 10GB RAM ile geleceğini belirtiyor. Kutu tasarımının mükemmeliyetinden tahmin edilebileceği gibi OnePlus 6T McLaren özel sürümü, normalden çok daha farklı ve şık bir tasarımla kullanıcılarla buluşacak.

OnePlus 6T'nin satış fiyatının 629$ olduğu ve OnePlus 6T McLaren özel versiyonunun çok daha üst düzey özelliklere sahip olabileceği düşünüldüğünde OnePlus 6T McLaren özel versiyonunun fiyatının, 629$'ın çok ama çok üstünde olacağı tahmin ediliyor. Cihazla ilgili bütün detayları öğrenmek için yine de 11 Aralık tarihini beklememiz gerekecek.