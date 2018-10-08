OnePlus 6T'nin Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

OnePlus, sonunda yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 6T'nin tanıtım tarihini açıkladı ve bu tarih uzun süredir beklediğimiz 17 Ekim değil.

OnePlus, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla OnePlus 6T'nin tanıtım tarihini 30 Ekim olarak duyurdu. New York'ta gerçekleşecek olan etkinlik OnePlus'ın YouTube kanalında Türkiye saatiyle 18.00'de canlı olarak yayınlanacak.

OnePlus ayrıca etkinliğe katılmak isteyenler için 20 dolar karşılığında bilet satışına da başladı. Bu fiyat, ilk başta düşünülen 30 dolardan daha düşük ancak indirimin ne kadar süreceği hakkında herhangi bir bilgi yok.

Etkinliğe bilet alanlar aynı zamanda OnePlus 6T'yi kendileri inceleme hakkına sahip oluyor. OnePlus'ın topluluk üyeleriyle tanışma, etkinliğe özel ürünler kazanma ve 69 dolar değerindeki OnePlus Bullets kablosuz kulaklık hediyesi de etkinliğin cabası. Yani 20 doların karşılığını sonuna kadar alıyorsunuz.

OnePlus 6T; Snapdragon 845 çipset, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile gelecek ve damla şeklinde bir çentiğe sahip olacak. 2 adet arka kamerayla gelecek olan cihaz, ekrana gömülü parmak izi okuma teknolojisine de sahip olacak. Bataryanın ise önceki nesilden farkı olmayacak.