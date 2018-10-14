OnePlus 6T'nin Yazılımıyla İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 6T hakkında her şeyi biliyoruz. Tasarımı, gözyaşı damlası şeklindeki çentiği, ekrandan parmak izi tarama teknolojisi ve dahası. Ancak yakın zamanda OnePlus UX Başkanı Crayon Hsieh, yeni telefonun yazılımı hakkında yeni bilgiler paylaştı.

OnePlus forumunda yayınlanan Crayon Hsieh ile yapılan röportaja göre OnePlus 6T, yeni bir kullanıcı arayüzü ile gelecek. Ropörtajda Hsieh, özellikle cihazın navigasyon hareketlerini, yeni kamera geliştirmelerini ve Rahatsız Etme modunu geliştirdiklerini söyledi.

Yeni jest tabanlı navigasyon sisteminden bahseden Hsieh, "Bir uygulamada yukarı doğru kaydırdığınızda, uygulama parmağınızı takip edecek; böylece daha doğal bir deneyim elde edeceksiniz" dedi. Kullanıcılar son uygulamalara ekranın altından sağ tarafa doğru kaydırarak rahatça erişebilecek.

Bunun dışında güç düğmesine Google Asistan işlevini de entegre edecek olan OnePlus, diğer üreticiler gibi yeni bir tuş eklemeyi düşünmemiş. Güç düğmesine 0.5 saniye kadar basılı tutmak, Google Asistan'ın açılmasını sağlayacak.

Görüşüne göre OnePlus 6T, bataryadan tasarruf etmek için yapay zeka destekli bir güç tasarrufu moduna da sahip olacak. Bu özellik Android 9 Pie'daki Adaptif Batarya özelliğine oldukça benziyor; yani Crayon Hsieh'in yeni bir özellikten mi bahsettiğini yoksa Android'in bir özelliğini mi anlattığını tam olarak kestiremiyoruz.

Yukarıda sıraladığımız özelliklerin çoğu OnePlus 6T'nin kutudan çıkacağı Android 9 Pie'ın da özellikleri olduğundan, önceki OnePlus cihazlarında da benzer (veya aynı) özellikleri görmemiz oldukça muhtemel. OnePlus geçtiğimiz haftalarda önceki nesil tüm cihazlarının Android 9 Pie'ı alacağını açıklamıştı.