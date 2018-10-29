OnePlus 6T'nin Hızlandırma Teknolojisi Oyun Hızını Artırıyor

Bugün (29 Ekim) bir etkinlikle tanıtılan OnePlus 6T, akıllı telefon sektörünün odağı olmuş durumda.

OnePlus, New York'ta gerçekleştirdiği lansmanda tanıttığı OnePlus 6T ile teknoloji sektöründe tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. OnePlus'ın amiral gemisi telefonu 6T; ekran içi parmak izi tarayıcısı ve çok ama çok küçük bir çentiğe sahip olmasıyla güne damgasını vurdu.

OnePlus 6T, daha önceki cihazlarda bulunmayan yepyeni özelliklere sahip. Bu özelliklerden birisi olan "Akıllı Hızlandırma" teknolojisi özellikle oyunlar için geliştirilmiş özel bir teknoloji. Akıllı hızlandırma teknolojisi çok zekice ve ince düşünülmüş bir mantıktan yola çıkıyor.

Bildiğiniz gibi RAM'ler oldukça uçuk okuma/yazma hızlarına sahip. Bunun farkına varan OnePlus geliştirici ekibi de diyor ki; madem böyle uçuk hızlara sahip bir donanıma sahibiz, hadi oyunu bunun üzerinden çalıştıralım. Öyle de yapıyorlar. Oyunları RAM üzerinden çalıştırarak çok ama çok daha akıcı bir oyun deneyimi sağlayan OnePlus 6T, oyunun yüklenme süresini, oldukça üstün özelliklere sahip OnePlus 6'ya oranla %20 hızlandırıyor.

OnePlus 6T'nin bu sabahki etkinliğinde, OnePlus Global Pazarlama Müdürü Kyle Kiang; “En iyi performansı sunacak bir cihaz ürettiğimizde, en iyi oyun deneyimini de bununla beraber sunacağımıza inanıyoruz." dedi.

OnePlus 6T; gücünü Snapdragon 845 işlemciden alırken, 6GB RAM seçeneğiyle 128GB depolama ve 8GB RAM seçeneğiyle 256GB depolamaya sahip iki konfigürasyona sahip. OnePlus 6T, OnePlus 6 ile işlemci, RAM ve depolama bakımından aynı özelliklere sahip. Bu da kullanıcılara OnePlus 6'ya da "Akıllı Hızlandırma" teknolojisinin gelebileceğini düşündürmekte ancak buna dair resmi bir açıklama henüz yok.