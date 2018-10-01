OnePlus 6T'nin Yeni Bir Görüntüsü Daha Paylaşıldı

OnePlus 6T'nin lansman tarihi yaklaşırken, şirket telefonun teaser fotoğraflarını yayınlamaya başladı. OnePlus, cihazın ilk canlı fotoğrafını gözler önüne sererken OP6 ile de yan yana koymuş.

OnePlus, düşük fiyata çok iyi özellikler sunma amacıyla yola çıkmış ve bunda da oldukça başarılı olmuş bir şirket. Her sene 2 telefon çıkaran firma, ana telefonları sonuna bir "T" harfi getirerek güncelliyor. Yeni yayınladıkları OnePlus 6T'nin fotoğrafı ise her şeyi net biçimde göstermese de telefona dair bir fikir veriyor.

Görsel biraz karanlık ancak renkleri tersine çevirdiğimizde daha fazla detaya ulaşabiliyoruz. Üst taraftaki telefon OnePlus 6 ve bir çentik göze çarpıyor. Altta ise OnePlus 6T var ve OPPO R17'de olduğu gibi damla çentik tasarımına sahip. Her iki telefonun da benzer sol yan tuşları bulunurken muhtemelen alarm tuşu da gitmeyecek. 6T'nin biraz daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor olsa da her iki telefonun boyutu da benzer görünüyor.

OnePlus yeni telefonunu videolarda ufak ufak gösteriyor ve çoktan 3.5mm'lik kulaklık girişine sahip olmayacağını ve 3700 mAh'lik bir pille geleceğini onayladı. 6.4 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, Snapdragon 845 yonga seti kullanacak ve kutudan Android 9.0 Pie ile çıkacak.

Şirket yakın zamanda, ekrana entegre parmak izi sensörünün bu telefonda mevcut olacağını belirten bir video yayınlamıştı. OnePlus 6T'nin 17 Ekim Çarşamba günü tanıtılması bekleniyor.