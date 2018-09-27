OnePlus 6T Tanıtımından 3 Hafta Önce Ortaya Çıktı

Alternatif telefon üreticileri arasında 2018 yılındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken OnePlus, bir önceki amiral gemisinin yenilenmiş sürümüyle 17 Ekim’de karşımızda olacak. OnePlus 6T, su damlası boyutunda çentiği ile tasarımda fark yaratmaya çalışacak.

Son yıllarda ana akım üreticilerin özellikle Asya ve Orta Doğu pazarlarındaki direncini kıran bir şirket var. OnePlus, yüksek teknik özellikleri uygun fiyata sunduğu OnePlus 6 modeliyle ciddi satış başarıları elde etti. Düşük fiyat politikasını ısrarla sürdürmesi, firmanın ülkemizde de sevilmesini sağladı. Ayrıca ürünleri, bazı süpermarket zincirleri ve teknoloji mağazalarında boy göstermeye başladı.

Şirketin yeni amiral gemisi OnePlus 6T, önceki amiral gemisinin teknik açıdan yükselmiş versiyonu olacak. 17 Ekim’de Hindistan’da düzenlenecek lansmanla tanıtılacak olan telefon, 2018’in çentikli tasarım trendinden yine nasibini alacak. Su damlası olarak adlandırılan bu çentikli tasarımda, anlaşılan o ki üç boyutlu yüz tarama için kullanılan sensörler, olabildiğince küçük alana sığdırılabilmiş durumda. Diğer taraftan ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

OnePlus’ın bir önceki modele kıyasla çerçeve boyutunda önemli bir yükseltmeye gittiğini söylemek mümkün. OnLeaks tarafından ortaya çıkartılan bu görüntülerdeki çentik, ekran gövde oranının yükselmesine neden olacak. Bu arada görseldeki cihazın ekran boyutu 6.4 inç. Yani en büyük iPhone olan iPhone Xs Max’ten 0.3 inç daha büyük olup, Full HD+ çözünürlükte AMOLED ekran paneliyle göz kamaştıracak gibi duruyor.

Cihazın arka tarafında çift kamera sensörü görüyor, ancak cihazın Huawei P20 Pro’da olduğu gibi 3 arka kamera ile geleceği yönünde söylentiler de var. Rakiplerine kıyasla çok daha ince olacak OnePlus 6T’nin en kalın noktası, 8 mm olan arka kameralarının çıkıntısının olduğu yer. Gövdesinin kalan kısmındaki kalınlık ise 7.8 mm olacak. 157 mm uzunluğu ile Samsung Note9 ile rekabet edebileceği phablet sınıfına el sallayacak.

6 ila 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama sunması beklenen OnePlus 6T, Qualcomm’un en yeni yongası Snapdragon 845 ile gelecek.

Cihazın nasıl bir fiyata sahip olacağını 17 Ekim’de düzenlenecek olan lansmanla göreceğiz, takipte kalın.