OnePlus 6T Thunder Purple Edition, Tekrardan Satışa Sunuldu

Sınırlı sayıda üretilen OnePlus 6T Thunder Purple Edition yoğun istek üzerine tekrardan satışa sunuldu.

OnePlus 6T’nin Thunder Purple rengindeki modeli, şirketin internet sitesinde aylarca ‘Stokta Yok’ olarak listeleniyordu ve almak isteyenler mecburen 2. el almak zorunda kalıyordu. Şimdi ise cihaz, sebebi bilinmemekle birlikte tekrardan internet sitesinde satışta.

OnePlus cihazların piyasaya çıktığı an tüketilmesi konusu birçoğumuzun alışık olduğu bir durum. OnePlus 7 ve OnePlus Pro’nun piyasaya sürülmesine iki hafta kaldı, bu yüzden OnePlus 6T’yi daha fazla raflarda göremeyeceğiz gibi görünüyor.

OnePlus 6T Thunder Purple modeli, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile birlikte geliyor. Siyah modelin aksine, bu modelde 6 GB RAM / 128 GB dahili hafıza ve 8 GB RAM / 256 GB dahili hafıza seçenekleri bulunmuyor. OnePlus 6T Thunder Purple, 579 dolarlık fiyatıyla yurt dışında oldukça ilgi çekmişti.