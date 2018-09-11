OnePlus 6T'nin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile piyasaya sürüleceği onaylanan OnePlus 6T'ye ait olduğu iddia edilen yeni görseller sızdırıldı.

OnePlus, son dönemde piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı ve yüksek performanslı telefonları ile hayli dikkat çekmişti. Son olarak da OnePlus 6T ile merak uyandıran şirket, geçtiğimiz günlerde telefonun ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile satışa çıkacağını da doğrulamıştı. Parmak izi sensörünün ön planda olduğu bir de ekran görüntüsünün gelmesinin ardından bugün ise OnePlus 6T'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar sızdırıldı.

Gelen görüntülerde, OnePlus 6T'nin parmak izi sensörü öne çıkıyor. Ancak bu görüntüler çok da inandırıcı bulunmadı çünkü telefonun 6T'nin ekran görüntüsünün kullanıldığı bir Oppo R17 Pro olduğu söyleniyor. Aşağıda göreceğiniz ikinci görüntüdeki Oppo tarzı saat kısmı da bu iddiaları güçlendiriyor. Ancak fotoğrafın inandırıcı olması için hayli uğraşılmış çünkü yine aşağıdaki fotoğrafta şarj aleti olarak OnePlus ürünü kullanılmış.

Yine de bu görüntülerin 6T'nin görünüşünden çok da uzak olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü telefonun hem çentik tasarımı hem de boyutlarıyla Oppo R17 Pro'ya oldukça benzeyeceği zaten uzun zamandır konuşuluyordu. Yazılım olarak farklı olsa da donanımsal olarak görünen bu benzerlik, akıllara OnePlus 6'nın R15 Pro'ya ne kadar benzediğini getiriyor. Bu da iddiaların doğruluk ihtimalini güçlendiriyor.