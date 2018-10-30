OnePlus 6T'yi, OnePlus 6'dan Daha İyi Yapan Tüm Özellikleri

OnePlus 6T'nin de tanıtılmasıyla OnePlus'ın bu yılki amiral gemileri ortaya çıkmış oldu. Peki hangisi tüketicileri daha memnun edecek bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor?

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, her yıl düzenli olarak iki ayrı amiral gemisi tanıtıyor. Şirketin bu yılki ilk amiral gemisi OnePlus 6 olmuştu. Çentikli tasarımı ve güçlü donanımı ile OnePlus 6, Android ekosisteminin en güçlü amiral gemilerinden biri olarak dikkat çekti. Şirketin bu yılki ikinci amiral gemisi olan OnePlus 6T ise, donanım iyileştirmelerinin yanı sıra cihazın tasarımını da ciddi şekilde iyileştirdi.

OnePlus 6T’nin OnePlus 6’ya göre getirdiği yenilikler:

Daha büyük ekran

Daha yüksek ekran/gövde oranı

Daha yüksek yatay ekran çözünürlüğü

Corning Gorilla Glass 6 koruma

64GB depolama alanı seçeneğinin kaldırılması

NightScape adlı gece modu

5G LTE desteği

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

Smart Boost performans modu

3.5 kulaklık girişinin kaldırılması

Android 9 Pie işletim sistemi

Daha büyük batarya

Peki teknik özelliklere baktığımızda OnePlus 6T ve OnePlus 6 tüketicilere ne vadediyor?

Tasarım farklılıkları neler?

OnePlus 6, birinci nesil çentikli akıllı telefon tasarım trendini takip etmişti. Bu nedenle cihazın oldukça büyük bir çentiği, kalın alt çerçevesi bulunuyordu. OnePlus 6T ise ikinci nesil su damlası çentikli tasarımı benimsiyor. Ayrıca ekranın altındaki çerçeve de dikkat çekici şekilde incelmiş durumda. Bu nedenle OnePlus 6T’nin OnePlus 6’ya göre çok daha özel bir görünüme sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

OnePlus 6T’nin OnePlus 6’ya göre tasarım ve özellik açısından daha bir iyi bir telefon olduğunu kabul ediyoruz. Peki performans kısmına geldiğimizde hangi cihaz daha iyi performans sergiliyor? Bunun için cihazların AnTuTu Benchmark 7, Geekbench 4 tek çekirdek, Geekbench 4 çoklu çekirdek, GFXBench 2.7 T-Rex OnScreen, GFXBench 3.0 Manhattan OnScreen, Basemark X 1.1 ve Basemark OS II performanslarını sırası ile inceleyebiliriz.

AnTuTu Benchmark 7

Geekbench 4 Tek Çekirdek

Geekbench 4 Çoklu Çekirdek

GFXBench 2.7 T-Rex OnScreen

GFXBench 3.0 Manhattan OnScreen

Basemark X 1.1

Basemark OS II

Görünüşe göre OnePlus, OnePlus 6 ile OnePlus 6T arasındaki kısa süreyi oldukça faydalı bir şekilde değerlendirmiş. Çinli şirket, her iki cihaz arasında son derece kısa bir süre olmasına rağmen hem tasarım, hem donanım hem de performans açısından kendisini fazlasıyla geliştirmiş durumda. Elbette ki bu durum, OnePlus 7’ye dair beklentileri çok daha üst noktalara taşıyor.