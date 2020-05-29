OnePlus, Yeni OxygenOS Open Beta Sürümünü Yayınladı

Her geçen gün daha da popülerleşen OnePlus firması, bugün OnePlus 7 ve 7T serisi için yeni OxygenOS Open Beta sürümünü yayınladı. Yeni sürümlerle birlikte akıllı telefonlara birkaç yenilik eklendi ve işletim sisteminde düzeltmeler yapıldı.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarıyla büyük bir yükseliş yakalayan OnePlus, kullanıcılarına sürekli yeni içerikler ve özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak yeni amiral gemileri OnePlus 8 ve 8 Pro’yu tanıtan şirket, bugün bir önceki amiral gemisi serileri olan OnePlus 7 ve 7 T için yeni OxygenOS Open Beta sürümünü paylaştı.

Yeni OxygenOS Open Beta sürümü, OnePlus 7T ve 7T Pro modelleri için Open Beta 4, OnePlus 7 ve 7 Pro modelleri içinse Open Beta 14 ismiyle kullanıma sunuldu. Yeni beta sürümüyle birlikte akıllı telefonlara yepyeni özellikler ve geliştirmeler eklendi ve sistemde bulunan hatalar giderildi. Ayrıca mayıs ayı güvenlik güncelleştirmesi de beta sürümde yer aldı.

Beta sürümle gelen yenilikler:

OnePlus 7 ve 7T serileri için yayınlanan yeni OxygenOS Open Beta sürümüyle gelen en büyük yeniliklerden birisi 'arama kaydetme' özelliğiyle ilgili oldu. Artık cihazlarda kaydedilen aramalar, arama kaydetme özelliğinin açık olduğu bölgelerde arama geçmişi bölümünde görünecek.

Yeni OxygenOS Open Beta sürümüyle birlikte ekrana saat eklemek isteyenlere oldukça şık görünen yeni saat tasarımları sunuldu. Yeni beta sürümünün getirdiği tüm yeniliklerse şu şekilde paylaşıldı:

Sistem:

Bazı yazılım ses girişlerinin tanınmaması sorunu düzeltildi.

Bazı cihazlarda adres defterinde kişilerin kaybolması sorunu çözüldü.

Ambiyans Modu'na daha fazla saat görünümü seçeneği eklendi.

Sistem kararlılığı geliştirildi ve genel sorunlar düzeltildi.

Telefon:

Artık arama kayıtlarınızı arama geçmişinde görüntüleyebilirsiniz.

Open Beta programına kayıt olmayan kullanıcılar, yeni sürümle gelecek değişikliklere birkaç hafta içinde kavuşacaklardır ancak değişiklikleri hemen denemek isteyenler, her bir model için yayınlanan güncellemeyi şu bağlantılardan (OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro) indirebilirler.