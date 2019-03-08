OnePlus 7, Daha Tanıtılmadan İnternette Satışa Sunuldu

Giztop adlı perakende ticaret sitesi, Mayıs ayında tanıtılması beklenen OnePlus 7'yi satışa sundu. Cihazın özelliklerine şüphe ile bakılırken, tasarımını gösteren bir de görsel bulunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz yılın ilk amiral gemisi olan OnePlus 6’yı Mayıs ayında tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Bu nedenle bu yılın ilk amiral gemisi olacak OnePlus 7’nin de Mayıs ayı içinde tanıtılması bekleniyor. OnePlus 7 ile ilgili pek çok söylenti bulunsa da perakendeci Giztop, OnePlus 7 ile ilgili en fazla detay içeren sızıntıyı ortaya çıkarıyor.

Giztop’a göre OnePlus 7, 6.5 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 855’ten güç alacak olan cihazda 12GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar dahili depolama alanı bulunacak. Giztop listesine göre cihaz, 48MP + 20MP ve 5MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 16 MP ön kameraya sahip olacak.

Giztop’un sızdırdığı özelliklerden şüphe uyandırıcı olanı ise batarya ile ilgili bilgiler. Listeye göre OnePlus 7, 4000 mAh bayaryaya sahip olacak ve bu batarya, 44W Dash charging desteğine sahip olacak. Fakat OnePlus’ın kullanmış olduğu hızlı şarj teknolojisinin adı WARP Charging olarak biliniyor. Bu ‘yanlışlık’ Giztop’un güvenilirliğini sarsıyor.

Tasarıma baktığımızda ise OnePlus 7’nin tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca cihazın önünde bir çentik ya da delik bulunmuyor. Buna göre ön kamera, açılır kapanır bir mekanizmanın içine yerleştirilecek. Cihazın kızaklı bir tasarıma sahip olması pek de beklenmiyor.

İşin asıl can alıcı noktasına gelecek olursak; Giztop, OnePlus 7’nin 569 dolar fiyat etiketine sahip olacağını iddia ediyor. Bu da OnePlus 7’nin Samsung, Apple, Huawei gibi markalara göre oldukça uygun fiyatlı bir amiral gemisi satışa sunacağını gösteriyor. Elbette ki listelenen OnePlus 7 henüz prototip aşamasında bulunuyor.