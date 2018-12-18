OnePlus 7'nin Tasarımını Gösteren Muhteşem Konsept Video

Waqar Khan tarafından paylaşılan konsept OnePlus 7 videosu, şirketin 2019 yılının en şık telefonlarından birini tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor.

2018 yılı, çerçeveli akıllı telefonlardan çerçevesiz akıllı telefonlara geçiş yılı olarak tanımlanabilir. Yılın ilk yarısında üreticiler, çerçeveli tasarımları bırakıp çentikli tasarımlar üzerinde yoğunlaşırken, ikinci yarısından itibaren çentikler de ortadan kayboldu ve çerçevesiz ekranlı akıllı telefonlar bir bir tanıtılmaya başlandı.

2018 model çerçevesiz akıllı telefonların temeli, gerektiğinde açılıp kapanabilen ön kamera sistemlerine ve kızaklı tasarımlara dayanıyordu. Fakat Samsung, geçtiğimiz ay SDC 2018’de tanıttığı Infinity-O ekran tasarımı ile ön kameranın ekrana gömülü olduğu tasarım dilini herkese tanıttı ve Galaxy A8s ile birlikte resmen hayata geçirdi.

2019 yılında piyasaya sürülecek pek çok amiral gemisinde Infinty-O ekran tasarımını görmemiz muhtemel. Waqar Khan’a göre OnePlus’ın 2019 yılında tanıtacağı ilk amiral gemisi OnePlus 7 de Infinity-O ekran tasarımına geçecek amiral gemilerinden biri olacak. Khan, YouTube kanalında yayınladığı video ile OnePlus 7’nin konsept tasarımını paylaştı.

Aşağıdaki videodan da izleyebileceğiniz gibi konsept OnePlus 7, neredeyse tamamen çerçevesiz ekran tasarımına sahip olacak. Cihazın ön kamerası, ekranda bulunan bir deliğe gömülmüş halde olacak. Ayrıca cihazın arkasında üçlü kamera sistemi yer alacak ve cihaz, gerek ön gerekse arka tasarımı ile yılın en şık amiral gemilerinden biri olacak.