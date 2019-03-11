OnePlus 7'nin Kızaklı Ön Kamerası Ciddi Sorunlar Çıkarabilir

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın yeni akıllı telefonunda, kızaklı ve motorlu Pop-Up kamera kullanacağı söyleniyor. İşte bu firmanın ve kullanıcıların başına büyük sorunlar açabilir .

Dış görünüş olarak her ne kadar şık olmasalar da OnePlus akıllı telefonlar, kullanıcılara sundukları uygun fiyatlarının yanında diğer markaların amiral gemileri kadar başarılı işler çıkarabiliyor. Bu mottoyla üretilecek olan OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 7’de, küçük bir motorla desteklenmiş pop-up kamerası kullanılacak, ancak bu kamera seçimi ne kadar doğru?

Motorla desteklenmiş pop-up selife kamerası kulağa her ne kadar hoş gelse de işin içine motor gibi mekanik parçalar girdiğinde akıllı telefonun ömrünün ne kadar uzun olacağı merak ediliyor zira bu motorun gerçek anlamda bozulma ve kullanıcı fotoğraf çekmek istediği sırada kullanıcıyı zora düşürme ihtimali bulunuyor.

OnePlus elbette ki bu motorları test etti ve edecek, ancak yine de bunların hareket eden hassas parçalar olduğunu unutmamak lazım. Söz konusu ufak motorlar, en ufak bir düşme sırasında bile hasar görerek ve işlevini yitirebilirler. Su geçirmezliğin bu motorlar sebebiyle arka plana atılacağı da söylentiler arasında.

Bu tür geliştirmelerin amacı, ekranı tamamen çerçevesiz yapma tutkusu. Ekran-gövde oranı %100’e ulaşan bir akıllı telefonu ne zaman göreceğiz veya gerçekten bu kadar yüksek bir orana ihtiyacımız var mı orası da siz değerli okuyucularımızın yorumlarına kalsın.

OnePlus 7 hakkındaki detaylar netleştikçe sizi haberdar edeceğiz.