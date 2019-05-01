OnePlus, 7 Pro'nun Fotoğraf Yakınlaştırma Özelliğini Sundu

OnePlus resmi Twitter sayfası, OnePlus 7 Pro'nun 3X optik yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

OnePlus, OnePlus 7 serisinin satışına 14 Mayıs tarihinde başlayacak ancak şirket bu tarih gelene kadar da cihazının özelliklerini gösteren teaser’lar paylaşıyor. OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve 7 Pro 5G arasında şüphesiz ki öne çıkan iki model 7 Pro ve 7 Pro 5G olacak.

Şirketin, telefonlarının özelliğini tanıttığı ufak teaser’lardan en sonuncusu OnePlus 7 Pro’nun kamerası oldu. OnePlus 7 Pro’nun arka tarafında üç adet kamera yer alacak. Bu kameralar 48 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik telefoto lens ve 16 MP’lik ultra geniş açılı lens. Teknoloji ayrıca 3X optik yakınlaştırmanın da cihazlarında yer alacağını onayladı. Twitter hesabından paylaştıkları fotoğraflarda da kameranın yakınlaştırma özelliğinin öne çıktığı görülebiliyor.

Yukarıda da görebileceğiniz üzere, ilk fotoğrafta herhangi bir yakınlaştırma yok, ikinci fotoğrafta 2X optik yakınlaştırma bulunuyor ve üçüncü fotoğrafta 3X optik yakınlaştırma bulunuyor ve buna rağmen fotoğraf kalitesinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Ne yazık ki bu özellik OnePlus 7’de bulunmayacak. Bunun haricinde kızaklı kamera özelliği de OnePlus 7 Pro’da yer alacak.