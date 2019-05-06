OnePlus 7 Pro'nun Dikkat Çeken 2 Özelliği Doğrulandı

14 Mayıs'ta yapılacak olan etkinlikle piyasaya sürülecek olan OnePlus 7 Pro'nun iki özelliği resmen doğrulandı. Şirket CEO'su Pete Lau, Twitter üzerinden OnePlus 7 Pro'nun HDR 10+ ve UFS 3.0 desteğine sahip olacağını resmen duyurdu.

OnePlus, amiral gemileri 7 Pro için geri sayıma başladı. OnePlus 7 Pro'nun özelliklerini parça parça duyuran şirket CEO'su Pete Lau, Twitter üzerinden yeni açıklamalarda bulundu. OnePlus 7 Pro'nun kullanıcıları bir üst seviyeye taşıcağını söyleyen Lau, telefonun sahip olacağı iki yeni özelliği de açıkladı.

OnePlus 7 Pro'nun ilk önemli özelliği, HDR 10+ sertifikalı bir ekranla birlikte geliyor olması. Hatta şirket konuyla ilgili olarak YouTube ve Netflix gibi video platform şirketleriyle de birlikte çalışarak kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. OnePlus 7 Pro'nun daha önce göz sağlığına olan zararı minimalize eden özel sertifikalara sahip olacağı duyurulmuştu. HDR 10+ ile bu telefonun sahipleri, çok daha dinamik ve keskin bir görüntü deneyimi yaşayacaklar. Günümüzde özellikle televizyonlarda kullanılan HDR 10+ teknolojisinin telefonlara yavaş yavaş girmesiyle birlikte, renkler çok daha canlı görülebilecek ve kullanıcı için daha iyi bir deneyim sağlanacak. Bilindiği üzere Samsung Galaksy S10 serisiyle birlikte popüler olarak adını duymuş olduğumuz HDR 10+ teknolojisi, OnePlus'ı birkaç adım öne taşıyacak.

OnePlus ekibi depolama seçeneklerini de ele almış durumdalar. UFS 3.0 depolama özelliği de Lau tarafından resmen doğrulandı. Hızı, saniyede 2.100 MB'a kadar ulaşabilen UFS 3.0 teknlojisi sayesinde 4K çözünürlüklü 60 FPS videoların oluşturulması OnePlus 7 Pro için çok zor olmayacak. Bunun yanında UFS 3.0 teknolojisi ile OnePlus 7 Pro'ya çok daha hızlı bir şekilde uygulamalar yüklenebilecek, uygulamaların ön bellek performansı çok daha hızlandırılmış olacak.

OnePlus ekibi, 14 Mayıs'la birlikte akıllı telefon piyasasına yukarıdan giriş yapmayı amaçlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, OnePlus 7 Pro'nun içerdiği üstün özellikleri bizlere az çok bildirse de en net bilgiler 14 Mayıs'tan sonra ortaya çıkacak.