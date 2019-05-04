OnePlus 7 Pro’nun önceki modellerine oranla fazlasıyla kabarık fiyat etiketi Hindistan’da sızdırıldı.

Çıkarttığı fiyat performans telefonlarıyla akıllara kazınan OnePlus, görünüşe göre fiyat politikasında bir değişikliğe gidiyor. Bu yıl Peter Lau ve Carl Pei tarafından kurulmuş firma, daha büyük projelere imza atmak için hazır olduğunun sinyallerini verdi.

14 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro, OnePlus markasının yeni amiral gemileri olarak müşterilerle buluşacak. Bundan önceki telefonlarıyla kullanıcıların cebini de düşünen OnePlus, sızdırılan fiyatlarıyla bu stratejisinden vazgeçmiş olabileceğini de göstermiş oldu.

OnePlus 7 Pro’nun Hindistan’da sızdırılan fiyatları şu şekilde oldu:

7 Pro 6 GB RAM/128 GB dahili depolama yaklaşık 723 dolar

7 Pro 8 GB RAM/256 GB dahili depolama yaklaşık 766 dolar

7 Pro 12 GB RAM/256GB dahili depolama yaklaşık 839 dolar

Açıklanan fiyatların Hindistan için olduğunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman diğer ülkelerdeki fiyat etiketlerinin nasıl olacağını tahmin etmek pek de kolay olmuyor. Dahası, diğer ülkelerde hangi varyasyonların satışa sunulacağı da şu an için bir soru işareti olarak açıklığa kavuşmayı bekliyor.

Gelen sızıntı sonucunda Mirror Grey, Nebula Blue ve Almond renklerini de görmüş olduk. Firmanın yaklaşık 700 dolar olarak belirlediği başlangıç fiyatıyla nasıl bir başarı elde edeceğini ise 10 gün içerisinde öğreneceğiz.