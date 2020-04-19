OnePlus 7 ve 7 Pro, OxygenOS'un Yeni Betasını Almaya Başladı

OnePlus’ın geçen sene çıkardığı 7 ve 7 Pro modelleri, Nisan 2020 güvenlik yazılımıyla birlikte OxygenOS Open Beta 12’yi almaya başladı. Açık beta programına dahil olan OnePlus sahipleri bu indirmeyi yapabilirler.

OnePlus, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen 8 ve 8 Pro’dan oluşan yeni amiral gemilerini tanıttı. Yeni telefonların tanıtımı, bazı eski OnePlus cihazlarının yazılım desteği alacak mı sorularına neden oldu. Şirket, akıllardaki bu soruyu önemli ölçüde ortadan kaldıracak bir adım attı. Piyasadaki Android cihazlar arasında en başarılı yazılım desteği sunan firmalardan biri olduğu düşünülen OnePlus, son olarak OnePlus 7 ve 7 Pro cihazları için OxygenOS Open Beta 12’yi kullanıma sundu.

Beta sürümünde yeni özelliklerini deneyen OnePlus, burada test edeceği özellikler başarıyla sonuçlanırsa bu özellikleri OxygenOS’un kararlı sürümüne ekleyecek. Yayınlanan son beta güncellemesinde dikkat çeken detaylara baktığımızda kamera uygulamasına gelen “kir algılama” özelliği bizleri karşılıyor. Kamera merceğinde oluşan kiri algılayarak temizlenmesi için uyarı verecek işletim sistemi, bunun dışında cevapsız aramalarda telefonun ne kadar süre boyunca çaldığını da gösteriyor.

Nisan 2020 güvenlik yaması da geliyor

Yukarıdaki özelliklerle birlikte Nisan 2020 güvenlik yamasını da test eden şirket, bu yamalarda sürekli geç kalmasıyla eleştiriliyor. Eğer sizler de OnePlus’ın beta sürümünün bir parçasıysanız, OTA kanalı üzerinden OnePlus 7 veya 7 Pro cihazlarına güncellemeyi indirebilirsiniz. OxygenOS Open Beta 12, önceki güncelleştirmeyi de alan kullanıcılar için 316 MB boyutunda.

Çıkardığı premium akıllı telefonlarla büyük beğeni toplayan Çinli teknoloji devi OnePlus, henüz ülkemizde resmi olarak bulunmasa da üçüncü parti şirketler tarafından ülkemizde de satılıyor.