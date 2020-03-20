OnePlus 7 Pro, OTA Güncellemesiyle Wi-Fi 6 Desteği Alabilir

Bir Reddit kullanıcısı, OnePlus'ın sevilen modeli OnePlus 7 Pro için ilerleyen günlerde Wi-Fi 6 desteği sunacağını iddia etti. Çinli firma, geçmişteki cihazlarında eksik olan bazı özellikleri de güncellemeler aracılığıyla kullanıcılara sunmuştu.

2019 yılında Wi-Fi Alliance (WFA) tarafından duyurulan en yeni standart olan Wi-Fi 6, Wi-Fi 5’e kıyasla pek çok iyileştirme sunuyor. Teknik olarak Snapdragon 855 ve daha yeni yonga setini kullanan amiral gemisi akıllı telefonlar da Wi-Fi 6’yı destekleyebiliyor ancak bunun için özel bir sertifikanın bu cihazlarda etkinleştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle OnePlus 7 Pro gibi telefonlar en güncel Wi-Fi standardından faydalanamıyor.

OnePlus, geçmişte de sertifika eksikliği nedeniyle pek çok özelliği kullanıcılarına sunamamıştı. Bir örnek vermek gerekirse Netflix ve Amazon Prime Video gibi servislerde HD içeriği oynatmak için akıllı telefonlarda gerekli olan ‘Widevine L1’ sertifikası OnePlus 3/3T/5/5T cihazlarında eksikti. Bu noktada şirket, kullanıcılardan gelen geribildirimler ve şikâyetler sonucunda bu sertifikaları daha sonradan yazılım güncellemesiyle cihazlarına eklemişti. Şimdiyse aynı durum OnePlus 7 Pro cihazlarında tekrarlanıyor olabilir.

OnePlus 7 Pro, OTA aracılığıyla Wi-Fi 6 desteği alabilir:

Kısa süre önce OnePlus'ın destek ekibiyle sohbet ettiğini belirten bir Reddit kullanıcısı, şirketin OnePlus 7 Pro cihazları için ilerleyen günlerde yayınlayacağı bir OTA güncellemesiyle Wi-Fi 6 desteğini bu cihazlara sunacağını söyledi. Bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ya da beta olarak mı yoksa doğrudan kararlı bir yapıda mı sunulacağı henüz bilinmiyor.

OnePlus, OnePlus 7 Pro cihazları için Wi-Fi 6 desteğini sağlasa bile kullanıcıların bu teknolojinin getirdiği tüm yeniliklerden yararlanabilmesi için Wi-Fi 6 destekli modemlere bağlanması gerekiyor. Öte yandan Wi-Fi 6’nın sağladığı avantajlar arasında daha yüksek bağlantı hızı, geliştirilmiş güvenlik, düşük gecikme süresi ve verimli güç tüketimi gibi özellikler yer alıyor.

OnePlus’ın mevcut en güçlü amiral gemisi modeli için Wi-Fi 6 desteğini ne zaman sunacağı bilinmiyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme olursa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.