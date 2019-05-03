  • OnePlus 7 ve 7 Pro'nun Su Geçirmezliği Artırılmış Olacak

OnePlus 7 ve 7 Pro'nun Su Geçirmezliği Artırılacak

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OnePlus 7 ve 7 Pro'nun Su Geçirmezliği Artırılacak
OnePlus 7 ve 7 Pro'nun su geçirmezliği artırıldı ancak IP derecelendirmesi henüz yayımlanmadı.

OnePlus, genellikle amiral gemisi niteliğindeki cihazlarını piyasanın aksine daha uygun fiyata sunmasıyla ünlü. Bununla birlikte genellikle piyasaya sürülen cihazların suya ve toza olan dayanıklılığı piyasanın geri kalanına göre yetersiz kalıyor.
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Bunun ana nedeni, resmi bir IP sertifikası almanın oldukça zor olması. Buna rağmen piyasaya sürdüğü cihazlarla OnePlus, müşterileri düşünerek bu cihazlara su geçirmezlik özelliğini hatırı sayılır bir düzeyde eklemişti. Şimdi ise OnePlus 7 ve 7 Pro için yayımlanan bir videoda gelişmiş su dayanıklılığı bulunduğunu görüyoruz.
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30 saniyelik bu kısa videoda OnePlus, ‘su dayanıklılığı sertifikası bir telefona daha fazla para ödemenize sebep oluyor’ mesajı veriyor. Bunun yüzünden şirket şakayla karışık ‘daha az pahalı bir şey’ diyerek bir kova gösteriyor ve OnePlus 7/7 Pro’nun su geçirmezliğinin seviyesini açıklamış oluyor.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/OnePlus-7-Pro-better-water-resistance-no-IP-rating-teaser_id115769
Etiketler: su geçirmez, OnePlus 7, oneplus 7 pro
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