OnePlus CEO'su: OnePlus 8, En Güzel Amiral Gemisi Olacak

OnePlus'ın önümüzdeki dönemlerde piyasa süreceği OnePlus 8 hakkında detayların arttığı şu günlerde, şirketin CEO'sundan da açıklama geldi. OnePlus CEO'su Pete Lau, serinin 'en güzel amiral gemisi serisi olacağını' söyledi.

OnePlus, OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro amiral gemilerini piyasa sürdükten sonra görünüşe göre oldukça hızlı bir şekilde yeni seriyi çıkarmak istiyor. Geçtiğimiz hafta içinde OnePlus 8 serisinin bazı teknik detaylarını ve 5G desteğine sahip olacağını öğrenmiştik.

Bu kez ise OnePlus 8 serisini daha da merakla beklememizi sağlayan bir gelişme oldu. OnePlus şirketinin kurucusu ve CEO’su Pete Lau, piyasaya sürülecek yeni serinin ‘en güzel amiral gemisi serisi’ olacağını söyledi.. Fakat kendisi OnePlus 8 serisi hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

OnePlus 8 serisi hakkında bilinenler:

Geçen hafta yaptığımız bir haberde OnePlus 8’in bazı teknik özelliklerinin ortaya çıktığını sizlerle paylaşmıştık. Bu haberimizde paylaştığımız özelliklere göre standart OnePlus 8, FHD+ çözünürlüklü 90 Hz AMOLED ekranla birlikte gelecek ve ekran 6,4 inç boyutlarında olacak.

Bununla birlikte standart OnePlus 8’in ön kamerası 32 MP çözünürlüğe sahip olacak ve ekranda bulunacak deliğe yerleştirilecek. Cihazın arka kamerası ise 64 MP ana kamera olmak üzere 20 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP telefoto sensörlü üçlü kamera kurulumundan oluşacak.

OnePlus 8 serisinin her bir üyesinde bir farklılık bulunacak. Fakat en büyük özelliği serinin OnePlus 8 Pro cihazında göreceğiz. Çünkü bu cihaz 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite’ın detaylı özelliklerini öğrenmek için haberimize ulaşabilirsiniz.

OnePlus 8 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir diğer haber de cihazın 5G desteğine sahip olacağı yönündeydi. Fakat bu bilgi yalnızca OnePlus 8 Pro’da 5G desteği olacağı yönünde. Cihazın 5G destekli olacağını gösteren sertifikayı sizlerle de paylaşmıştık.

OnePlus, özellikle 120 Hz ekran ve 5G desteğiyle birlikte artık çok daha dişli bir rakip olma yolunda ilerleyecek. Şirketin yeni amiral gemisi serisi hakkında güncel kalmak için bizi takip etmeye devam edin.