OnePlus 8 Lite’ın Çıkış Tarihi Yaza Ertelendi

OnePlus’ın geçtiğimiz gün çıkardığı akıllı telefon serisinin uygun fiyatlı modeli olarak çıkması beklenen OnePlus 8 Lite, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaz aylarına ertelendi.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan OnePlus 8 serisinin uygun fiyatlı modeli olması beklenen OnePlus 8 Lite(OnePlus Z) için yeni bilgiler ortaya çıktı. Çinli üreticinin tanıttığı diğer akıllı telefonların ardından duyurulması beklenen fiyat - performans modeli, bir süre daha tanıtılmayacak gibi görünüyor.

OnLeaks tarafından elde edilen bilgilere göre OnePlus, 8 Lite sürümünü tanıtmayı hedefliyor, ancak koronavirüs nedeniyle piyasaların durgun olmasından kaynaklı olarak telefonun yaz aylarında tanıtılacağı düşünülüyor. OnePlus Z adı altında piyasaya sürülmesi beklenen telefonun, ortaya çıkan bilgilere göre 90 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç veya 6,5 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Konu hakkında açıklama yapan Steve H. McFly, kaynaklarına göre OnePlus 8 Lite’ın serinin diğer modelleriyle birlikte tanıtılmasının planlandığını, ancak koronavirüs pandemisi yüzünden telefonun çıkış tarihinin ertelendiğini söyledi.

5G ile birlikte gelecek

OnePlus’ın büyük beklentiye sahip olan modeli OnePlus 8 Lite, gücünü 5G desteğine sahip MediaTek Dimensity 1000L veya Qualcomm Snapdragon 765G’den alacak. Telefonun diğer özellikleri arasında 8 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, 4000 mAh batarya yer alıyor.

OnePlus’ın uygun fiyatlı telefonunun arka tarafında ise 48 MP ana kamerayla birlikte 16 ve 12 MP’lik üçlü kamera kurulumunun bizler karşılaması öngörülüyor. Telefonun çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olsa da ilerleyen günlerde telefon hakkında daha net bilgilere ulaşmayı umuyoruz.