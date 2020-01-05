OnePlus 8 Lite'a Ait Olduğu Söylenen Yeni Bir Tasarım

Geçtiğimiz ay, OnePlus’ın OnePlus 8 Lite adlı bir cihaz piyasaya süreceği iddia edilmişti. O iddiaların ardından bugün de telefona ait olduğu öne sürülen yeni tasarımlar ortaya çıktı. Bu tasarımlar ve özellikler bir öncekinden epey farklı.

Akıllı telefonlarla ilgili bilgilerin ilk önce çeşitli tahminciler ya da içeriden bilgi bulabilen kişiler tarafından açıklanması neredeyse bir gelenek haline gelmiştir. Bu bilgiler genelde tutarlı hale geldikçe daha güvenilir olur. OnePlus 8 Lite için ise ortaya atılan iddialar pek de birbirini destekler nitelikte değil.

Çentikli tasarım, 3 arka kamera

Bir önceki söylentide telefonun ön kamerası için bir delik bulunacağı, arkada yer alan kamera yuvasında ise çift kameralı bir sistemin yer alacağı iddia edilmişti. Hatta bu dizaynı gösteren bir de bilgisayar tasarımı paylaşılmıştı. Bu defa kameranın daha farklı olacağı iddia edildi.

Yeni görsellerde telefonun ön kamerasının bir kez daha çentikli şekilde tasarlandığı gözüküyor. Bu çentik, OnePlus 6T gibi modellerde gördüğümüz gibi damla şekilli değil, OnePlus 6’daki gibi geniş bir çentik olacak. Çentiğin sol tarafında kamera bulunacak.

Arka kısımda ise üç kameralı bir sistem görüyoruz, daha önceki gibi 2 değil. 3 kamera dikey olarak yerleştirilirken lens yuvasının tasarımında bir değişiklik olmadığını görüyoruz. LED ışık ise yuvanın dışına çıkarılmış ve sol tarafa alınmış durumda.

Telefonun arka kısmında OnePlus logosu yer alıyor, gördüğümüz kadarıyla arka tarafta yer alan tek şey de bu. Parmak izi okuyucu olabilecek herhangi bir şey göze çarpmıyor. Muhtemelen AMOLED ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu kullanılacak.

OnePlus 8 Lite’ın özellikleri belli değil

Görsellerin kaynağı bu telefonun sahip olacağı özellikler hakkında bir açıklama yapmadı. Söylentiler OnePlus 8 Lite’ın orta sınıf bir akıllı telefon olacağı yönünde ancak OnePlus her zaman yüksek özellikli telefonlarla tanındı. Bu da Snapdragon 865 gibi bir amiral gemisi çipseti görmesek de Snapdragon 855 ya da 855+ kullanılması ihtimalini arttırıyor.

OnePlus 8 Lite, muhtemelen 5G ihtiyacı olmayan ya da OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro için yeterli bütçesi bulunmayan kişilere hitap edecek. Bu modelde 5G desteği bulunmayacak. Öte yandan OnePlus 8 Lite, doğru fiyat stratejisiyle piyasaya girerse Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10 Lite ve belki de yeni Pixel 4a ile kıyasıya rekabet edebilir.