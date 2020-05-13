OnePlus 8 Pro İçin OxygenOS 10.5.8 Güncellemesi Yayınlandı

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, nisan ayında çıkardığı OnePlus 8 Pro cihazı için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncellemeyle birlikte sistem ve kamera iyileştirmelerinin yanı sıra nisan ayı güvenlik yaması da kullanıcılara sunuluyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Android kanadının güçlü oyuncularından bir tanesi olan OnePlus; OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro telefonlarını kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. 5G bağlantı desteği bulunan telefonlar, Snapdragon 865 işlemciyle birlikte geliyordu. Cihaz, ayrıca 8 GB RAM’e ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahipti.

Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkan OnePlus 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınlandı. OnePlus 8 Pro için dağıtılmaya başlanan OxygenOS 10.5.8 güncellemesiyle birlikte kamera ve sistem optimizasyonlarının yanı sıra nisan ayı güvenlik yaması da kullanıcılara sunuluyor.

OxygenOS 10.5.8 güncellemesi:

155 MB boyutundaki OxygenOS 10.5.8 güncellemesiyle birlikte OnePlus 8 Pro cihazlarda birçok optimizasyon ve iyileştirme yapılıyor. İşte yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulan yenilikler:

Sistem:

Dokunma ve etkileşim deneyimi optimizasyonu

Sistem güç tüketimi performansı iyileştirmesi

iyileştirmesi Düşük parlaklıkta video oynatma efekti iyileştirmesi

Nisan 2020 Android Güvenlik Yaması güncellemesi

Bluetooth:

Bluetooth bağlantısı stabilizasyonu ve uyumluluğu iyileştirmesi

Kamera:

HDR (Yüksek Dinamik Aralık) video efekti optimizasyonu

Kamera çekimleri deneyimi ve stabilizasyon iyileştirmeleri

Ağ:

Tell Norway için 5G bağlantı aktifleştirmesi

Wi-Fi performansı ve stabilizasyonu iyileştirmesi

Siz de bir OnePlus 8 Pro sahibiyseniz ve güncelleme bildirimini almadıysanız Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemenin sizin cihazınıza da gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Güncellemenin kademeli dağıtılması sebebiyle tüm kullanıcıların güncellemeye erişmesi birkaç günü bulabilir.