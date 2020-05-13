OnePlus 8 Pro İçin OxygenOS 10.5.8 Güncellemesi Yayınlandı

Geçtiğimiz nisan ayında Android kanadının güçlü oyuncularından bir tanesi olan OnePlus; OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro telefonlarını kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. 5G bağlantı desteği bulunan telefonlar, Snapdragon 865 işlemciyle birlikte geliyordu. Cihaz, ayrıca 8 GB RAM’e ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahipti.
Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkan OnePlus 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınlandı. OnePlus 8 Pro için dağıtılmaya başlanan OxygenOS 10.5.8 güncellemesiyle birlikte kamera ve sistem optimizasyonlarının yanı sıra nisan ayı güvenlik yaması da kullanıcılara sunuluyor.
OxygenOS 10.5.8 güncellemesi:
155 MB boyutundaki OxygenOS 10.5.8 güncellemesiyle birlikte OnePlus 8 Pro cihazlarda birçok optimizasyon ve iyileştirme yapılıyor. İşte yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulan yenilikler:
Sistem:
- Dokunma ve etkileşim deneyimi optimizasyonu
- Sistem güç tüketimi performansı iyileştirmesi
- Düşük parlaklıkta video oynatma efekti iyileştirmesi
- Nisan 2020 Android Güvenlik Yaması güncellemesi
Bluetooth:
- Bluetooth bağlantısı stabilizasyonu ve uyumluluğu iyileştirmesi
Kamera:
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) video efekti optimizasyonu
- Kamera çekimleri deneyimi ve stabilizasyon iyileştirmeleri
Ağ:
- Tell Norway için 5G bağlantı aktifleştirmesi
- Wi-Fi performansı ve stabilizasyonu iyileştirmesi
Siz de bir OnePlus 8 Pro sahibiyseniz ve güncelleme bildirimini almadıysanız Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemenin sizin cihazınıza da gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Güncellemenin kademeli dağıtılması sebebiyle tüm kullanıcıların güncellemeye erişmesi birkaç günü bulabilir.