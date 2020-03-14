OnePlus 8 Pro'ya Ait Render Görseli Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasında adını duyurmayı başaran şirketlerden bir tanesi olan OnePlus’ın yeni cihazlarına dair bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirketin bu sene içerisinde çıkaracağı OnePlus 8 Pro’ya bir görsel ortaya çıktı.

Akıllı telefon dünyasının Android kanadında yer alan ve sunduğu uzun süreli yazılım güncellemeleriyle kullanıcılarının gönlünü çalmayı başaran OnePlus’ın yeni telefonu OnePlus 8’in ünlü oyuncu Robert Downey Jr.’ın elinde görüntülendiğinden bahsetmiştik.

Ayrıca aynı gün içerisinde cihaza dair bir poster ortaya çıkmıştı ve cihazın 15 Nisan tarihinde çıkış yapacağı iddia edilmişti. Daha önce telefona dair bazı bilgiler ortaya çıksa da ilk kez çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi ortaya çıkmıştı. Tabii bunlar halen sızıntı noktasında ve resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dün yaşanan bu gelişmelere ek olarak bugün de OnePlus 8 Pro’ya ait render görüntüleri ortaya çıktı. Bu görsellerin ise internette ortaya çıkan bilgilere dayandığı düşünülüyor.

OnePlus 8 Pro

Ortaya çıkan görselin, OnePlus 8’in görselleriyle birbirine oldukça benzediğini söylemek gerekiyor. Cihazda dikey bir şekilde konumlandırılmış dört kamera yer alıyor. Bu kameralardan üç tanesi cihazın ortasında bulunurken dördüncüsü hemen yan tarafında bulunuyor.

Şirketin logosu, telefonun arka tarafında bulunan bu üç kameranın hemen altında bulunuyor ve cihazın en altında ise OnePlus 5G yazısı gözüküyor. Ayrıca cihazın kıvrımlı bir gövde tasarımına sahip olduğu görülüyor.

Ortaya atılan iddialara göre OnePlus 8 Pro, 6,65 inç AMOLED bir ekrana sahip olacak ve yenileme hızı ise 120 Hz olacak. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 865 kullanacak olan cihaz GPU tarafında ise Adreno 650 kullanacak. Telefonun arka tarafında dört kamera ToF sensörü bulunacak. 4.500 mAh değerinde bataryaya sahip olacak olan cihaz 10 V 5 A ultra hızlı şarjı destekleyecek ve cihazda 30 W kablosuz hızlı şarj özelliği de yer alacak.

OnePlus, çok büyük değişiklikler yaratacağı düşünülen 5G teknolojisi için önemli yatırımlar yapıyor. 5G araştırmaları için 30 milyon dolarlık bir bütçe ayıran şirket, OnePlus 8 serisinin 5G desteğine sahip olacağını ifade etmişti. Ancak bir Lite modeli çıkarsa o modelde 5G desteği olmaması oldukça muhtemel.