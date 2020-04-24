OnePlus 8 Pro'da Can Sıkıcı Yeşil Ekran Sorunu Baş Gösterdi

OnePlus'ın kısa bir süre önce duyurduğu yeni amiral gemisi telefonu 8 Pro'da, yeşil ekran sorunu patlak verdi. 120 Hz tazeleme oranı ve düşük parlaklık altında ortaya çıkan sorunun yazılımsal olduğu ve gerekli güncellemeler için çalışıldığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra modellerinde bir hata meydana geldiğini, bu hata kapsamında ekranın 120 Hz'deyken parlaklığın düşürüldüğünde görüntünün yeşerdiğini aktarmıştık. Şimdi, bu sorunun bir benzeri OnePlus'ın çok kısa bir süre önce duyurduğu 8 Pro isimli amiral gemisi telefonlarda da ortaya çıkmış durumda.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonları, ön sipariş sistemi kapsamında satın alan tüketicilere teslim edilmiş durumda. Bazı kullanıcıların iddialarına göre bu telefon da tıpkı Galaxy S20 Ultra gibi 120 Hz ekran tazeleme oranı ve düşük parlaklık altında görüntüyü bozuyor. Üstelik OnePlus 8 Pro'lardaki sorun, Galaxy S20 Ultra'dan çok da yüksek boyuttaymış gibi görünüyor.

OnePlus 8 Pro'nun (solda) ekranındaki hatanın Galaxy S20 Ultra ile kıyaslanması

OnePlus 8 Pro kullanıcıları tarafından şirketin forumlarında paylaşılan bu sorununun neden kaynaklandığı şu an için bilinmiyor. Ancak OnePlus ekibi, konuyla ilgili açılan forum konularına yaptığı yorumlarda, konu ile ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ediyor.

OnePlus mühendislerine göre Galaxy S20 Ultra modelinde de görülen bu sorunun nedeni yazılımsal ve şirket, yeni amiral gemisi telefonları için yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. OnePlus 8 Pro kullanıcıları, söz konusu yazılım güncellemesinin bir an önce yayınlanmasını, bu can sıkıcı hatanın acilen giderilmesini istiyorlar.