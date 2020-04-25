OnePlus, 8 Serisi İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınladı

OnePlus, yaklaşık iki hafta önce duyurduğu yeni amiral gemisi 8 ve 8 Pro akıllı cihazları için yeni bir güncelleme yayınladı. OnePlus 8 ve 8 Pro için yayınlanan güncellemeyle beraber ekran ve kamera düzeltmelerinin gerçekleşeceği ortaya çıktı.

Hong Kong merkezli akıllı telefon firması OnePlus, geliştirdiği modellerle akıllı cihaz dünyasında Android kanadını hakkıyla temsil etmeye uğraş gösteriyor. Sunduğu uzun süreli yazılım destekleriyle adından söz ettirmeyi başaran firma kısa bir süre önce satışa sunduğu 8 serisi için yeni bir güncelleme yayınladı. Daha önce vaat ettiği gibi yeni telefon çifti için güncellemeleri üst üste yayınlayan OnePlus, yeni sürümde bazı görüntü efekti optimizasyonları ve kamera iyileştirmeleri de dahil olmak üzere çok sayıda düzeltme getiriyor.

Cihazların satışa çıkmasından sonra ekrandaki yeşil renk tonu şikayetlerinin oldukça artması üzerine bu durumla ilgili de bir düzeltmeyi barındıran güncellemenin henüz resmi olarak duyurulmadığını ancak cihazlara yollanmaya başladığını da ekleyelim. Ayrıca güncellemenin derleme sayıları da OnePlus 8 Pro için 10.5.5 ve OnePlus 8 için ise 10.5.4 olarak değişiklik gösteriyor.

Ekranla ilgili düzeltmeler mevcut

Ekran efektleri optimizasyonu kısmında çok şikayet edilen yeşil renk sorununu ortadan kaldıran yeni güncellemenin yanından gece ya da karanlık temalı arka planlar gibi seçenekler sunuluyor. Bunun yanında yine ekranla ilgili olarak farklı parlaklık seviyelerinde sorun yaşanan siyah renklerle ilgili bir düzeltme henüz yapılmış görünmüyor ve firmanın bir sonraki güncellemeye kadar bu sorunu ele alacağı düşünülmüyor.

Yeni sürüm ekrana özgü düzeltmelerin yanı sıra dokunma hassasiyeti için de bazı iyileştirmelerle beraber gelmiş durumda. Cihazda bulunan kavisli kenarlardan ötürü özellikle OnePlus 8 Pro’da hassaslık problemi yaşadığını bildiren kullanıcıların şikayetleri göz önüne alınmış ve bu sorun düzeltilmiş. Tüm bunlara ek olarak düşük ışıkta beyaz dengesi ve her iki cihazda geçerli olan odaklanma problemleri konularında da iyileştirmeler barındıran yeni güncelleme mobil veri, Wi-Fi ve genel sistem açısından da geliştirilmiş durumda.