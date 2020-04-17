OnePlus 8 ve 8 Pro İçin İlk OxygenOS Güncellemesi Yayınlandı

OnePlus, kısa bir süre önce duyurduğu yeni amiral gemisi telefonları 8 ve 8 Pro için ilk OxygenOS güncellemesini yayınladı. Yayınlanan güncelleme, telefonun genel performansını iyileştirirken bazı sorunları gideriyor ve kimi yeni özellikleri kullanılabilir kılıyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan OnePlus, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerini duyurdu. Teknik özellikleri ve şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken telefonlar, bugün itibarıyla da ilk yazılım güncellemelerini aldılar. Böylelikle OxygenOS arayüzünü kullanan telefonlar, daha işlevsel bir hale gelmiş oldular.

OnePlus ekibinin yayınladığı yeni yazılım güncellemesi ile şirketin yeni amiral gemisi telefonlarına sahip olan tüketiciler, OxygenOS'un "10.5.4" sürümünü kullanmaya başlayacaklar. Bu güncelleme, kullanıcılar için telefonun genel performansını iyileştirirken, telefonlara bazı yeni özellikler de kazandıracak. Dilerseniz hemen, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun yeni yazılım güncellemesine yakından bakalım.

OnePlus 8 serisi için sunulan yeni OxygenOS güncellemesi, sistemin genel kararlılığını artırıyor. Ayrıca bu güncelleme, durum çubuğuna geliştirilmiş simgeler getirirken kilitli ekranın uyandırılması için çift dokunma özelliği sunuyor. Güncelleme ile gelen "Canlı çeviri" özellik ise, herhangi bir medyadaki sesleri algılıyor ve otomatik altyazılar oluşturuyor. Tüm bunlara ek olarak tüketiciler, OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklıkları için Dolby Atmos desteğine sahip oldular.

OnePlus 8 serisinin kameraları, artık daha optimize çalışıyor

OxygenOS'un 10.5.4 sürümü, OnePlus 8 serisinin kamera performansını da iyileştiriyor. Öyle ki tüketiciler, yeni güncellemeyle birlikte kamera uygulamasını daha optimize bir şekilde kullanabilecekler. Ayrıca tüketicilere sunulan animasyon ve efektler de güncelleme sayesinde daha işlevsel bir hale gelmiş durumda. OnePlus ekibi, yeni yazılım güncellemesiyle tüketicilere video filtreleri de sunuyor.

Parmak izi okuyucu sensörü artık daha iyi çalışıyor

OnePlus 8 serisi için kullanıma sunulan yazılım güncellemesi, parmak izi okuyucu sensörünü çok daha performanslı bir hale getiriyor. Ayrıca tüketiciler, yeni güncelleme ile birlikte gelen çağrılara eklenen kişi notları bilgisini de gösteriyor ve internet performansı, önceki sürüme göre iyileştirmiş durumda. Tüm bunlara ek olarak yeni OxygenOS güncellemesi, güç tuşuna uzun süre basılı tutulduğunda istenilen sesli asistanın kullanılmasını sağlıyor.

OnePlus ekibinin yeni amiral gemisi telefonlar için hazırladığı yazılım güncellemesi, bugün itibarıyla kullanıma sunuldu. Böylelikle tüketiciler, zaten günümüzün tüm teknolojilerini içeren bu akıllı telefonları daha işlevsel ve etkili bir halde kullanabilecekler. Yeni amiral gemisi telefonlarıyla iyi bir çıkış yakalayan şirket, bu hamleyle popülaritesini daha da yükseltecek gibi görünüyor.