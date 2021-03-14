OnePlus 9 5G'nin Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen OnePlus 9 5G'nin renk seçeneklerini gösteren render görüntüleri paylaşıldı. Cihazın üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelmesi ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni nesil OnePlus 9 serisini önümüzdeki haftalarda piyasaya sürecek. Şirket, amiral gemisi serisinin bazı temel özelliklerini geçtiğimiz günlerde doğrularken, telefonlara dair yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Yaşanan son gelişme ise OnePlus 9'un tasarımını ve renk seçeneklerini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sızıntılarla ünlü Twitter kullanıcısı Ishan Agarwal tarafından yapılan paylaşımda, standart OnePlus 9 modelinin renk seçenekleri gösterildi. Cihazın önceden sızdırılan bazı özelliklerini de doğrulayan render görüntülerinde üç farklı renk seçeneği dikkat çekiyor. Bu renkler 'Stellar Black', 'Arctic Sky' ve 'Winter Mist' olarak açıklandı.

OnePlus 9 neler sunacak?

Daha önceleri paylaşılan raporlara göre OnePlus 9, 6,55 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran kullanacak. 120 Hz yenileme hızını destekleyen bu ekranın düz yapıda olacağı söylenirken, arka tarafta da cam kaplama kullanılması bekleniyor. Çerçevelerin ise plastik malzemeden üretilmesi muhtemel görünüyor.

Kamera noktasındaysa telefonun üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı iddia ediliyor. Bu noktada Pro modelindeki aynı sensörler olan 48 MP Sony IMX 789 ve 50 MP Sony IMX 766 ultra geniş açı sensörüne ek olarak 2x optik yakınlaştırmayı destekleyen üçüncü bir telefoto lensin de cihazda yer alması bekleniyor.

Donanımdan da bahsedecek olursak serideki her iki telefon da gücünü Snapdragon 888 yonga setinden alacak ve LPDDR5 RAM ile donatılacak. Ayrıca yine söylentilere göre standart model, 4.500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak ve 65 W kablolu ile 30 W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek.

OnePlus 9 ve 9 Pro, 23 Mart tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliğiyle piyasaya sürülecek. Cihazlara dair daha fazla özelliği ve fiyat bilgisini de bu etkinlikte öğrenebileceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.