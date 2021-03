Akıllı telefon markalarının kutu içeriklerini kısmaya başlamasının ardından OnePlus 9’dan şarj cihazı çıkmayacak dedikodusu “resmi” olarak son buldu. Güzel dilimize “şarj adaptörü” olarak yansıyan ancak dünya literatüründe duvar şarjı olarak anılan cihazların OnePlus 9 kutularından çıkacağı belirtildi.

Apple’la başlayan ve ardından Samsung ve Xiaomi gibi firmaların arka arkaya uygulamaya aldığı şarj cihazlarının kutulardan çıkartılması konusu, akıllı telefon kullanıcıları tarafından öfkeyle karşılanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "OnePlus 9 kutusundan şarj cihazı çıkmayacak" söylemlerinin altının boş olduğu ortaya çıktı.

OnePlus’ın resmi forumlarında tartışmaya dönen konuda oldukça fazla yorum yapıldı. Birçok kullanıcı OnePlus 9 serisi kutularının içerisinden şarj cihazı çıkmayacağını söylerken birkaç kullanıcının “Çıkacak, korkmayın” gibi yorumları da forumda yer aldı. Sonrasında ise bu tartışmaya bir anda CEO Pete Lau da dahil oldu

Pete Lau: “Endişeye gerek yok, kutularda şarj cihazı olacak”

Yukarıda belirttiğimiz gibi forumlarda dönen tartışmaya katılan Pete Lau, tüm tartışmalara son noktayı koydu. “We have the charger inside the box.” diye mesaj atan Lau, OnePlus’ın bu modadan etkilenmeyeceğini belirtmiş gibi oldu. Bu arada OnePlus ekibinin de resmi forumlarını ne kadar dikkate aldığı ve kullanıcı şikayetlerini dikkatle izlediğinin en büyük kanıtı aslında bu yorum oldu.

Çin’in büyüyen devi OnePlus’ın kullanıcılarla bu kadar iç içe olması da firmanın kullanıcı odaklı çalıştığını ispatlar nitelikte. Samsung ve Apple gibi teknoloji devlerinin kullanıcılarla artık resmiyette bir arada olmasına istinaden “yaptık oldu” anlayışı, OnePlus gibi firmaların önünü açmaya başladı. Elbette belirtmekte fayda var kulaklıklar yine OnePlus 9’da da olmayacak. En azından şarj cihazına ekstra ödeme yapmak zorunda kalmayan kullanıcılar şuan için mutlular.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.