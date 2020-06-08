OnePlus 9 Pro İçin Şimdiden Konsept Tasarım Paylaşıldı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 8 Pro'nun ardından, gözler OnePlus 8T serisine çevrilmiş olsa da bir tasarımcı, OnePlus 9 Pro'nun olası tasarımını ve özelliklerini gösteren bir konsept tasarım paylaştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, son olarak yeni amiral gemisi modelleri OnePlus 8 ve 8 Pro'yu tanıtmıştı. Şirketin yılın ikinci yarısına OnePlus 8T modellerini tanıtması beklense de önümüzdeki yıl için OnePlus 9 Pro üzerinde çalışmalara başladığına dair söylentiler de var. Ben Geskin, OnePlus 9 Pro'nun bazı teknik özelliklerini tahmin ederek telefonun tasarımını ortaya koyan bir konsept paylaştı.

Neredeyse tüm büyük akıllı telefon üreticilerinin selfie kameralarını ekranın altına taşımak için çalışma gerçekleştirdiği bilinen bir gerçek. Ben Geskin'e göre OnePlus, gelecek yılki amiral gemilerinde bunu gerçekleştirmeyi başaracak.

OnePlus 9 Pro, ekran altı kamerayla tam ekran deneyimi sunacak

Ben Geskin'in tasarımına bakıldığında cihazın ön kamerasının ekran altına gizlendiği bir tam ekran tasarımı göze çarpıyor. Geskin, ayrıca OnePlus 9 Pro'nun 6.7 inç QHD ekran paneline sahip olacağını ve 120 Hz yenileme hızı sunacağını varsayıyor. Ayrıca telefonun Qualcomm'un önümüzdeki yıl tanıtacağı düşünülen Snapdragon 875 işlemcisinden güç alacağını öngörüyor.

Telefonun arka tarafında yuvarlak modül içine konumlandırılmış beşli kamera kurulumu yer alıyor, ancak Geskin, kameraların dikey olarak yerleştirildiği diğer tasarımını da paylaştı. Ana kameranın 64 MP geniş/ultra geniş açı sensöre, 16 MP telefoto lensine, 3D ToF sensörüne ve 16 MP selfie kamerasına sahip olacağını öne sürülüyor. Ayrıca cihazın 60 W kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh bataryayla geleceği belirtiliyor.

Ben Geskin, son olarak One Plus 9 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı sunacağını söylüyor. Tahminler doğru çıkarsa OnePlus'ın yeni amiral gemisi, düşük güç tüketimi ve ultra hızlı performansa odaklanacak özelliklere sahip olabilir. Öğrenmek için ne yazık ki uzunca bir süre beklemek zorundayız.