OnePlus 9'un Prototip Fotoğrafları Ortaya Çıktı

OnePlus'ın önümüzdeki sene çıkaracağı yeni cihazı OnePlus 9'a ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Son ürün değil bir prototip olduğu söylenen cihazın ekranında, telefonun özellikleri de yer alıyor.

Akıllı telefon dünyasındaki Android kanadının güçlü markalarından bir tanesi olan OnePlus'ın yeni cihazı OnePlus 9'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ortaya çıktı. Ancak fotoğrafın son ürüne değil bir prototipe ait olduğu da belirtildi.

Prototipe ait olduğu iddia edilen fotoğrafta, cihazın ön kamerasının ekranın ortasında yer aldığı görülüyor. Geçtiğimiz ay da OnePlus 9 Pro'nun render görselleri ortaya çıkmıştı ve orada ön kameranın sol üst köşeye yerleştirildiğini görmüştük.

OnePlus 9'un prototip görseli ortaya çıktı

Cihazın fotoğrafına baktığımızda Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 888'in kullanıldığı görülüyor. Qualcomm'un bu yeni nesil SoC'sinde gömülü Snapdragon x60 5G modem ve Adreno 660 grafik işleme birimi bulunuyor.

Ekranda belirtilen özelliklere baktığımızda 12 GB RAM ve 512 GB dâhili depolama alanına sahip olduğu görülüyor. Bu bilgilerin hemen altında telefonun kamerasının çözünürlük bilgileri yer alıyor. Buna göre cihaz; 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere dört kameraya sahip olacak. Telefonda ayrıca 120 Hz tazeleme oranına sahip 6,48 inç QHD AMOLED bir ekran bulunuyor.

Ayrıca Gizchina'da yer alan habere göre OnePlus, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerinin tanıtımını nisandan mart ayına çekebilir. Şirketin bu olası hamlesinin sebebi ise Galaxy S21'e oluşacak ilginin belli bir kısmını üstüne çekmek olacak.

Qualcomm, Snapdragon 875 yerine Snapdragon 888 ismini tercih etmelerinin sebebi olarak 888'in Çin'de şanslı sayı olarak görülmesinin olduğunu göstermişti. 8; sonsuzluk, başarı ve bilgelik gibi anlamlara geliyor. Hatta OnePlus'ın CEO'su Liu Zuohu, Weibo'dan yaptığı paylaşımda yeni cihazlarını OnePlus 888 olarak duyurabileceklerini şakalı bir dille belirtmişti. Tabii bu, henüz resmi bir bilgi değil.