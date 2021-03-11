OnePlus 9 Ailesinin Tasarımı ve Ultra Geniş Açı Performansı

OnePlus'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi 9 ile ilgili yeni bilgiler açığa çıktı. WinFuture tarafından sızdırılan görüntüler, telefonun tasarımını gözler önüne sererken şirket CEO'su Pete Lau da OnePlus 9 serisinin ultra geniş açılı kamera kurulumunun performansını paylaştı.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, 23 Mart'ta bir lansman gerçekleştirecek. Bu lansman kapsamında da şirketin 2021 yılındaki amiral gemisi 9 ailesi, tüm teknik detayları ve fiyatları ile görücüye çıkacak. Bu bağlamda OnePlus hayranlarının heyecanlı bekleyişleri sürerken, OnePlus 9 ailesi ile ilgili iki gelişme birden yaşandı. Bunlardan bir tanesi telefonun tasarımıyla ilgiliyken, diğeri ise doğrudan OnePlus CEO'su Pete Lau'nun yaptığı bir açıklamaydı.

Akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar yapan bir internet sitesi olan WinFuture, OnePlus 9 ailesinin nasıl görüneceğini ortaya koyan render görseller paylaştı. Paylaşılan görüntüler, telefonların tasarımlarındaki tüm detayları gözler önüne seriyor. Ayrıca bu görüntüler, OnePlus 9 ile OnePlus 9 Pro arasında ne gibi farklar olacağını da ortaya çıkarmış durumda.

Paylaşımlara göre OnePlus 9 Pro, işte böyle görünecek

WinFuture'da yer alan bilgilere göre OnePlus 9 Pro, metal çerçevelere donatılmış, kavisli ekrana sahip bir model olarak karşımıza çıkacak. Ekran boyutunun 6,7 inç olacağını söyleyen yetkililer, telefonun arkasındaki dörtlü kamera kurulumunu da gözler önüne seriyorlar. Parmak izi okuyucu sensörü yan tarafa yerleşmiş olarak gördüğümüz telefonun, siyah, gümüş ve yeşil renklerde satın alınabileceği bildiriliyor.

OnePlus 9 ise biraz daha "ucuz" olacak

Edinilen bilgilere göre OnePlus 9, kavissiz düz bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın 6,5 inç olacağını söyleyen WinFuture, OnePlus'ın bu cihazdaki maliyeti mümkün olduğunca düşürmek istediğini, bu yüzden metal çerçeveleri de kaldırmak istediğini ifade ediyor. Bu model, mavi, mor veya siyah renk seçeneklerinde satın alınabilecek.

CEO Pete Lau, OnePlus 9'un ultra geniş açılı kamera performansını paylaştı

OnePlus 9'daki en önemli özelliklerden bir tanesi, bu akıllı telefonlar için Hasselblad ile yapılan iş birliği olacak. Fotoğrafçılık sektörünün önemli isimlerinden olan Hasselblad, OnePlus'ın yeni telefonları için yapacağı optimizasyonlarla, mümkün olan maksimum performansı sağlayacak. İşte bu durum, OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından dile getirildi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Lau, OnePlus 9 serisinin ultra geniş açılı kamera performansının nasıl olacağını da gözler önüne serecek.

Ultra geniş açılı kameraların tüketicilerin ufkunu genişlettiğini söyleyen Pete Lau, ultra geniş açılı kameralarla çekilen görüntülerin de düz olması gerektiğini savunuyor. İşte bu yüzden de yukarıdaki fotoğrafı paylaşan Lau, ultra geniş açılı kameralardaki bükülme sorunun ortadan kaldırıldığını iddia ediyor. Lau'ya göre yukarıdaki görüntü, standart bir ultra geniş açılı kamera ile çekilseydi şöyle görünecekti;

OnePlus 9 ailesi ile ilgili sahip olduğumuz bilgiler fazlasıyla sınırlı olsa da şirket, 23 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte bu akıllı telefonların tüm teknik özelliklerini açıklayacak. OnePlus, yeni telefonlarının fiyatını da uygun tutmayı başarırsa, şirket bugüne kadar görmediği bir popülariteye ulaşabilir gibi görünüyor.