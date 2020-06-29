Yeni OnePlus Akıllı TV'lerin Ekran Özellikleri Belli Oldu

OnePlus, yeni akıllı televizyon modellerini piyasaya sürmek için hazırlanırken yeni akıllı televizyonların özellikleri hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Cihazla ilgili olarak paylaşılan yeni bir sızıntı, OnePlus TV'nin bazı çözünürlüğünü ve ekran büyüklüğünü ortaya çıkardı.

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iki televizyonla akıllı televizyon rekabetine resmen dahil olmuştu. Hong Kong merkezli şirket şimdi ise üç yeni televizyon modeliyle sektördeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

OnePlus’ın yeni televizyonlarıyla ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Şirketin CEO’su Pete Lau’nun geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından OnePlus, geçtiğimiz günlerde televizyonların fiyatlarını resmen açıklamıştı.

Kısa süre önce yayınlanan bir haber ise OnePlus’ın yeni televizyonlarının büyüklüklerini ve çözünürlüklerini ortaya çıkarıyor. 247Techie tarafından yayınlanan haber, OnePlus’ın yeni televizyonlarının 32 inç, 43 inç ve 55 inç büyüklüklerinde olacağını bildiriyor.

Habere göre OnePlus’ın 32 inç televizyonu HD, 43 inç televizyonu ise Full HD çözünürlükte gelecek. 55 inç büyüklüğünde olacak televizyonun ise amiral gemisi model olacağı ve 4K UHD ekrana sahip olacağı öne sürüldü.

247Techie’nin haberi, 55 inç OnePlus TV’nin şirketin daha önce piyasaya sürdüğü OnePlus TV Q1’e benzeyeceğini, bu nedenle OnePlus TV’nin standart uygulamalarının yanında Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği gibi özelliklere sahip olacağını gösteriyor. 32 inç ve 43 inç modellerde ise muhtemelen sadece Dolby Audio desteği olacak.

OnePlus’ın amiral gemisi televizyon modeli olacak 55 inç akıllı televizyonun MEMC destekli dört çekirdekli MediaTek yonga seti ve Gamma Color Magic yongasına sahip olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu arada Amazon’un Hindistan hizmetinde yer alan televizyon aparatı, OnePlus'ın 55 inç akıllı televizyonla ilgili haberleri destekliyor. Mukul Sharma, Amazon’un Hindistan hizmetinde 55 inç OnePlus TV’nin duvara monte edilmesini sağlayan aparat buldu.

OnePlus’ın yeni akıllı televizyonlarının satışa çıkarılacakları tarih de geçtiğimiz günlerde belli oldu. OnePlus’ın yüksek gövde/ekran oranına sahip yeni televizyonları 2 Temmuz’da Hindistan’da satışa sunulacak.