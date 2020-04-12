OnePlus, Android 10 İçin Yeni Güncelleme Yayınladı

Çin merkezli teknoloji devi OnePlus, Android 10 kullanıcılarına yeni güncelleme getirdi. 4.4 versiyonlu güncelleme, daha iyi bir kullanıcı arayüzü hedefliyor.

16 Nisan’da OnePlus 8 serisini tanıtmaya hazırlanan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, diğer taraftan güncelleme konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mevcut OnePlus akıllı telefonlara yeni bir güncelleme geldi. OnePlus’ın 4G ve 5G modelini Android 10 işletim sistemiyle kullananlar, daha iyileştirilmiş kullanıcı ara yüzüne sahip güncellemeyi indirme imkanına sahip.

Çin merkezli teknoloji devi OnePlus, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için güncelleme getirdi. Android 10 kullanıcılarına gelen 4.4 versiyonundaki güncelleme, özellikle son kullanılan uygulamaların olduğu bölüm olmak üzere kullanıcı ara yüzünde önemli değişiklikler barındırıyor. Güncelleme, açık uygulamalara ait simgeleri üst bölümünden sayfanın alt kısmına taşıyor.

OnePlus'tan yeni güncelleme:

Reddit kullanıcılarının işaret ettiğine göre, güncelleme “Uygulamaları Kapat” butonu getirdi ve üç noktalı menü kaldırıldı. Bunun yerine, bir uygulamaya basıldığında menüde bulunan seçenekler ortaya çıkıyor. OnePlus kullanıcılarının artık “Son Kullanılanlar” menüsündeki bazı görevleri yerine getirmek için adeta dijital jimnastik yapması gerekmeyecek.

Güncelleme ayrıca, hız, kararlılık ve özelleştirilebilirlik sunuyor. Bu başlatıcı, ana ekranı ihtiyaçlara göre kolayca uyarlamayı sağlıyor. Özelleştirilebilir ekran dışı hareketlerin yanı sıra, bildirimlere ve arama işlevlerine hızlı erişim için birkaç gizli ekran hareketinin de eklendiğini bildirildi. Ek olarak, hızlı ve kolay erişimle favori widget’lar eklenebiliyor.

Yeni güncelleme, kullanıcı ara yüzünü iyileştirdi:

OnePlus’ın getirdiği yeni güncelleme, ilk etapta kullanıcıların beğenisini kazandı. “Son Kullanılanlar” menüsünün kullanımının daha kolaylaştığı ve yeni ara yüzün daha iyi bir görünüm kazandığı belirtildi. Söz konusu güncelleme, Android 10 işletim sistemine sahip tüm OnePlus cihazlarında çalışacak.

Bununla birlikte, OnePlus kullanıcıları yatay düzen desteği eksikliğini dile getirdi. Özellikle 6,7 inç ekrana sahip OnePlus 7T kullanıcıları, yeni güncellemeye bu özelliğin eklenmesi gerektiğini söylüyor. Zira, kullanıcılar bir uygulamadan yatay düzende çıktıklarında, başlatıcının portre boyutuna geçmeden önce kısa süre yatay pozisyonda kaldığını ifade ediyor.