OnePlus, Avrupa’daki Çalışan Sayısını %80 Oranında Azalttı

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, Avrupa’da bazı bölgelerindeki çalışan sayısını %80 oranında azaltacak bir karara imza attı. Karar sonucunda birkaç bölgedeki çalışan sayısı yalnızca 3’e inmiş oldu.

Akıllı telefon sektörünün yükselen isimlerinden OnePlus, bundan yaklaşık iki hafta önce yeni amiral gemisi serisi OnePlus 8’i tanıttı. Ancak şirket, kısa süre önce yeni telefon serisini tanıtmasına rağmen ani bir karar aldı. OnePlus, Avrupa’daki birçok ülkede bulunan çalışan sayısını azaltmaya karar verdi.

OnePlus tarafından ‘stratejik yeniden yapılandırma’ olarak ifade edilen bu karar; Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya gibi büyük bölgelerde bulunan ekiplerin bir hayli daralmasına neden oldu. Öyle ki karar sonucunda bu ülkelerdeki ekiplerde bulunan çalışan sayısı 3’e kadar indi.

Çalışan sayısı %80 oranında azaldı:

Engadget tarafından aktarılan bilgiye göre Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’daki bölgesel şubelerdeki çalışan sayısı %80 oranında azaltıldı. Şirketin aldığı bu karar aniden açıklanmış olmasına rağmen aslında OnePlus’ın bu davranışını geçtiğimiz yıl yine Avrupa’daki ekiplerinde görmüştük.

Geçtiğimiz yıl OnePlus, İspanya ve İtalya’daki ekipleri için de aynı daralma kararını almış, en sonunda bu ekiplerini tamamen dağıtmıştı. Alınan son karara yönelik bir açıklama yapan OnePlus yetkilisi, konu hakkında Avrupa’nın çok önemli bir pazar olduğunu, şu anda yalnızca yeniden yapılandırma yaptıklarını ve hatta bazı bölgelerde işe alımlar bile gerçekleştirdiklerini söyledi.

OnePlus yetkilisi tarafından yapılan açıklamada işe alımların gerçekleştiği bölgeler açıklanmazken son alınan kararla birlikte tam olarak kaç çalışanın etkilenmiş olduğu da cevapsız kalan sorular arasında yer aldı. Bu karar öncesinde şirket, Çin dışındaki bölgelerde toplamda 2.000’e yakın çalışana sahipti.

OnePlus tarafından alınan karar Avrupa bölgelerini etkiliyor olsa da Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Belçika’da bulunan ekipler bu karardan etkilenmedi. Bununla birlikte birçok çalışanın Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye yeniden yönlendirildiği söylendi. Bu da sonuç olarak OnePlus’ın yeni merkezi hakkında bazı düşünceler ortaya çıkardı.