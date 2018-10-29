OnePlus, 5G Destekli Telefon Üretmeyi Hedefliyor

Akıllı telefon sektörünün ilgisi bugün (29 Ekim) tanıtılan OnePlus 6T'nin üzerinde ancak OnePlus'ın daha büyük bir planı var.

OnePlus'ın yaptığı açıklamaya göre şirket, 5G teknolojisine sahip bir akıllı telefon çıkarma konusunda oldukça kararlı. OnePlus'ın söylediğine göre 2019'un ilk yarısına kadar şirket, 5G teknolojisini destekleyen bir akıllı telefonu piyasaya sürerek, Avrupa'da piyasaya sürülecek ilk 5G destekli telefonun sahibi olmayı amaçlıyor.

OnePlus CEO'su Pete Lau'nun açıkladığına göre OnePlus; gelecek yıl içerisinde tanıtacağı 5G teknolojisini destekleyen akıllı telefon için halihazırda Avrupa'daki operatörlerle iş birliği yapıyor. Sözlerine, Avrupa'da piyasaya sürülecek ilk 5G destekli telefonun sahibinin OnePlus olacağı konusunda hiç şüphelerinin bulunmadığını da ekleyen Lau, OnePlus'ın 5G teknolojisi için çok sıkı çalıştığını da belirtti.

5G teknolojisine bu denli hızlı yönelmelerinin kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda olduğunu söyleyen CEO Pete Lau; 5G bir cihazı bu kadar yakın bir zamanda yayınlamanın, insanlara 5G'nin neleri gerçekleştirebileceğini gösterme amacı da içerdiğini belirtti. CEO, piyasaya sürecekleri 5G destekli cihazın çoğu ülkede (5G altyapısı bulunmadığından) kullanılamayacağını ve bu cihazın kendine ait bir klasman oluşturacağını da sözlerine ekledi.