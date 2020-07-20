Son OxygenOS güncellemelerinde gün yüzüne çıkan OnePlus Buds basın görselleri, kablosuz kulaklıkların OnePlus Nord ile aynı renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor.

İlk orta-üst segment fiyat/performans telefonu OnePlus Nord’u tanıtmaya hazırlanan OnePlus, bu cihaz ile birlikte ilk gerçek kablosuz (TWS) kulaklığı OnePlus Buds’ı da aynı etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Şu ana kadar hakkında pek çok sızıntı ve açıklama gerçekleşen kablosuz kulaklıkların resmi basın görselleri de artık ortaya çıktı.

Son OxygenOS güncellemesinin kodlarını inceleyen 9to5Google, OnePlus Buds basın görsellerini ortaya çıkardı. Kablosuz kulaklıkların kutu tasarımının yanı sıra arkadan görünümünü açıkça gösteren görseller, ayrıca OnePlus’ın kablosuz kulaklıkları için belirlediği renk seçeneklerini de gün yüzüne çıkarıyor.

OnePlus Buds kutusu böyle görünecek

Dolby Atmos desteğine sahip olacak kulaklıklar, klasik siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak mavi renk seçeneğine de sahip olacak. Aynı etkinlikte tanıtılacak OnePlus Nord’un da benzer bir mavi renk seçeneğine sahip olanacağı biliniyor.

OnePlus Buds böyle görünecek

Daha önce OnePlus CEO’su Peta Lau tarafından yapılan açıklamalarda OnePlus Buds’ın kutusuyla birlikte toplam 30 saat kullanım süresi sunacağı bildirilmişti. ‘Cihazım Nerede’ özelliğine de sahip olacak kulaklık, dokunmatik kontrol, sesli asistan, hızlı bağlantı gibi özelliklere de sahip olacak.

Fiyatı şu an için bilmeyen OnePlus Buds’ın genel olarak Apple Airpods benzeri bir tasarım ile geleceğini söyleyebiliriz. Buna karşın TWS kulaklıkların kutusu, rakiplerinin çoğundan farklı olarak oval bir tasarıma sahip olacak. OnePlus’ın ilk kablosuz kulaklığı ile nasıl bir ses kalitesi sunacağını ise ancak cihaz piyasaya sürüldüğünde öğreneceğiz.