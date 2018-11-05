OnePlus, Bullets 2T Kablolu Kulaklıklarını Tanıttı

OnePlus, bugün Çin'de 6T'yi tanıtmasının yanı sıra yeni kablolu kulaklıklarını da tanıttı. Bullets 2T adındaki kulaklık USB-C girişine sahip.

Bullets 2T, aslında Çinli üreticinin iki ay önce tanıttığı Type-C Bullets kulaklıklarının Çin'e özel versiyonu. OnePlus 6T'nin 3.5mm'lik kulaklık girişi olmadığı düşünülünce bunun için güzel bir seçenek olan Bullets 2T, yüksek kaliteli ses için Cirrus Logic tarafından ayarlanmış dahili bir DAC'a sahip.

Kabloların birbirine karışmaması için düz yapıdaki kablolarla gelen cihaz, aramaları yanıtlamak ve diğer işlemler için 3 butonlu bir kontrolör içeriyor. OnePlus, Bullets 2T'nin bir Alman şirketi olan ARYPHAN® tarafından üretilen bir poliakrilat diyaframını kullandığını söylüyor.

119 Yuanlık (~92 TL) fiyatla satışa çıkacak olan Bullets 2T, siyah bir zirkon kaplama ile gelirken yaklaşık 14 gram ağırlığında.