OnePlus'ın kablosuz kulaklığı olan OnePlus Bullets Wireless Z'nin 4 farklı renkte çıkacağı ortaya çıktı. 14 Nisan tarihinde OnePlus'ın yeni telefonlarıyla birlikte çıkması beklenen kulaklık hakkında çok fazla kesin bilgi bulunmuyor.

Son zamanlarda birçok büyük teknoloji firması kablosuz kulaklık sektörüne yöneldi. Birçok kullanıcı kablolu kulaklıkların yerine bu markaların ürettiği kablosuz kulaklıkları kullanmayı tercih ediyor. Hem kullanışlı olmaları hem de kablolu kulaklıklarla çok farklı olmayan ses kaliteleriyle birlikte kablosuz kulaklıkların gelecekte kablolu kulaklıkların yerini alabileceği düşünülüyor.

Bugün, OnePlus'ın ilk tamamen kablosuz kulaklığı olabilecek olan OnePlus Bullets Wireless Z hakkında bilgiler ortaya çıktı. Bullets Wireless Z kulaklıkları yakında gerçekten çıkacak gibi gözüküyor ancak tamamen kablosuz değil.

Akıllı telefonlarla alakalı sızdırdığı bilgilerle tanınan Evleaks'a göre Oneplus Bullets Wireless Z, Bullets Wireless 2'nin bir üst modeli olacak. OnePlus Bullets Wireless Z yeşil, mavi, siyah ve gümüş olmak üzere toplamda 4 farklı renkle birlikte satışa çıkacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre kulaklık daha kaliteli bir ses deneyimi sunan ses kesme özelliği, Bluetooth 5.0 bağlantısı, Type-C girişi ve OnePlus telefonlarla kolay eşleşebilme özelliği bulunuyor.

OnePlus'ın Bullets Wireless Z kulaklığını, 14 Nisan'da OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile birlikte duyurması bekleniyor. Fiyat üzerinde henüz kesin bir bilgi olmasa da 100 dolar (vergiler hariç ₺670) olması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde OnePlus'ın kulaklıkla birlikte duyuracağı telefonlardan olan OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri ortaya çıkmıştı. Bu fotoğrafları merak ediyorsanız, fotoğrafların ve telefonla ilgili daha detaylı bilgilerin bulunduğu haberimize göz atabilirsiniz.