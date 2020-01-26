OnePlus Concept One’ın Deriyle Kaplı Prototipi Ortaya Çıktı

OnePlus, geçtiğimiz aylarda gizlenebilir kameraya sahip konsept akıllı telefonu Concept One’ı tanıtmıştı. Yeni kamera teknolojisiyle oldukça dikkat çeken akıllı telefon, bu sefer de siyah deri bir kaplama ile karşımıza çıktı.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz aylarda Concept One isimli akıllı telefon konseptini tanıtmıştı. Bu konsept telefonun en ilgi çekici özelliği ise cihazın arka kameralarıydı. OnePlus Concept One modelinin arka kameralarının üzerinde bulunan cam renk değiştirilebilir bir yapıya sahipti ve bu da kameraların kullanımda değilken gizlenebilmesini sağlıyordu. CES 2020’de tanıtılan bu konsept telefonun arka kamera camında kullanılan teknoloji, aslında lüks ve spor araçlarda kullanılıyordu.

Şimdi ise OnePlus’ın oldukça ilgi çeken konsept telefonu Concept One’ın yeni bir görüntüsü daha yayınlandı. Çinli üretici, gizlenebilir kamera teknolojisi yetmezmiş gibi telefonu bir de deriyle kaplamaya karar verdi. McLaren ile iş birliği yapan ve elektrokromik cam paneli telefonlarına uyarlayan OnePlus, telefonunun tasarımını değiştirdi ve cihazın arka tarafını kamera paneli haricinde siyah deriyle kapladı.

Bu muhteşem cihaz ne yazık ki satışa sunulmayacak

OnePlus’ın Concept One modelinde kullandığı yeni kamera paneli teknolojisi herkesin ilgisini çekmiş olsa da bu OnePlus’a yetmedi ve şirket cihazın tasarımını da eşsiz kılmak istedi. Telefonun arka tarafını siyah bir deriyle kaplayan OnePlus, cihazın daha lüks ve daha eşsiz görünmesini sağladı ancak bunu yaparken alternatif malzemelere başvurdu ve çevre dostu kalmak istedi, bu nedenle de cihazın arkasında arabalarda kullanılan deri malzemeler kullanılmadı.

OnePlus cihazını ne kadar eşsiz bir hale dönüştürüp birçok akıllı telefon kullanıcısını heyecanlandırsa da bu cihazın orijinal versiyonunu tanıttığı zaman Concept One’ın piyasaya sürülmeyeceğini açıklamıştı. Aynı şekilde, telefonun deri kaplı versiyonunun da satışa sunulmayacağı açıklandı. Elbette bundan sonra gelecek OnePlus cihazlarının bu tarz bir kamera kurulumuna veya deri kaplamaya sahip olabileceği aşikâr. Yine de böyle bir telefonun Concept One kadar heyecan uyandırmayacağı düşünülüyor zira bu model, OnePlus’ın bu zamana kadar yaptığı en güzel işlerden biri olarak görülüyor.