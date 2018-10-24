OnePlus, Hindistan'da Samsung ve Apple'ı Geride Bıraktı

OnePlus, Üst üste iki çeyrekte Hindistan'da Samsung ve Apple'dan daha fazla telefon sattı.

Yerel trend verilerine göre OnePlus, peşin ve taksitli satımlar dahil olmak üzere iki büyük markayı geride bıraktı. Şirketin Hindistan'da yerel üretim yapabilmesi, akıllı telefonlarını yüksek ithalat vergileri olmadan satmasına izin veriyor.

2018'in üçüncü çeyreğinde OnePlus, yüzde 30 pazar payı ile Hindistan'daki akıllı telefon üretimine öncülük ediyor. Bu oran 2018 ikinci çeyreğine göre yüzde 10 azalmış olsa da şirket, liderliği kimseye bırakmıyor. Samsung'un pazar payına baktığımızda ise OnePlus kadar olmasa da bir gerileme görüyoruz. Şirketin Hindistan'daki pazar payı şu an için yüzde 28.

Geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte, Hindistan'ın lideri olan Apple, Samsung ve OnePlus'ı gerisinde bırakmıştı. Fakat günden güne pazar payı azalan şirket bu iki markanın gerisinde kaldı. iPhone Xs ve iPhone Xs Max'in yükselişiyle birlikte, Apple’ın hem Samsung hem de OnePlus’ı geçmesi bekleniyor.

Bu ayın 29'unda piyasaya çıkması beklenen OnePlus 6T ile birlikte OnePlus'ın pazar payında bir miktar daha artış olacağını düşünüyoruz. Centerpoint Research araştırma şirketi, OnePlus 6'nın, lansmanından sonraki beş ay içinde şirketin en çok satan amiral gemisi modeli olduğunu öne sürdü. OnePlus, kilit şehirlerde çevrimdışı ve ayrıcalıklı mağazalarını açarak satış noktalarını artırmaya devam ediyor. Şirketin bu yaklaşımı, daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmasını sağlıyor. Bakalım önümüzdeki çeyrekte Hindistan'da ipi kim göğüsleyecek.