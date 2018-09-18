OnePlus-Google Ortaklığı ile Geliştirilen Oyun Yayınlandı

Mobil cihazlar üzerinden tarayıcıda oynanabilen Crackables adlı oyun, bugün itibari ile resmi olarak erişime açıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın Google ile birlikte geliştirdiği Crackables adlı oyun nihayet erişime açıldı. Crackables.oneplus.com web sitesi üzerinden oynanabilen oyuna sadece mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

OnePlus’a göre Crackables, yetenek ve hızın uyumlu olmasını gerektiren zorlayıcı bir bulmaca oyunu. Oyuncular, Crackables’ı açtıklarında karşılarında fiziksel ve dijital bulmacanın bir karışımını bulacaklar.

Eğer 30 bin dolarlık büyük ödülü kazanmak istiyorsanız hızlı olmanız son derece önemli. Zira sadece ilk üç oyunu en hızlı şekilde tamamlayan ilk 1000 kişi Crackables’a devam etme hakkı kazanacak. Dolayısı ile büyük ödül de bu 1000 kişiden birine gidecek.

Oyun, Sleep Deprivation Lab tarafından geliştirildi ve Google ortaklığı nedeniyle Google APAC bölümünün de geliştirme aşamasında büyük payı bulunuyor. Crackables’ın 2018 yılı içinde duyurulması beklenen OnePlus 6T hakkında da ipuçları taşıdığı düşünülüyor.