OnePlus'un 5G Telefonu İçin 2019 İşaret Ediliyor

OnePlus'ın kurucularından Carl Pei'nin yaptığı açıklamalara göre OnePlus'ın 5G destekleyen ilk telefonu önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak.

Bu ayın sonlarında resmi olarak açıklanması beklenen OnePlus 6T telefonlarda 5G özelliği bulunmayacak gibi duruyor. Hong Kong'da yapılan 4G/5G Summit 2018'de konuşan OnePlus kurucularından Carl Pei yaptığı açıklamada, gelecek yıl 5G telefon çıkartan ilk firmalardan birisi olacaklarını açıkladı. Pei'in açıklamalarına göre Qualcomm'un San Diego'daki tesislerinde 5G testleri de gerçekleştirilmiş durumda.

Bu gizemli telefonun OnePlusT'nin yerini alması ve 2019 ortasında gelmesi bekleniyor. Muhtemelen Snapdragon x50 5G modem kullanacak olan cihazda yeni açıklanan QTM052 mmWave anten modüllerinin bulunması bekleniyor.

5G Rekaberi Kızışıyor

Asus'tan HTC'ye, Xiaomi'den Telit'e herkes 5G konusunda öne geçmeye ve 2019'da 5G'ye uyumlu ürünler sunmaya odaklanmış durumda. Pek çok firma Snapdragon X50 5G NR modemlerle testler yapmaya başladı bile.

5G destekleyen ilk ticari akıllı telefon, Xiaomi'nin Mi Mix 3'ü olacak. Xiaomi ve OnePlus'ın ardından başka firmaların da benzer ürünler piyasaya sürmesi bekleniyor. Qualcomm başkanı Cristiano Amon'a göre önümüzdeki yıl iki büyük bayrak gemisi telefonda 5G olacak. Bunlardan birisi yılın ilk yarısında, diğeri ise tatil döneminde gelecek.