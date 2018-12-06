OnePlus’ın 5G Modeli En Az 200 Dolar Daha Pahalı Olacak

OnePlus’ın CEO’su Pete Lau’ya göre, firmanın ilk Snapdragon 855’li cihazı 200-300 dolar daha pahalı olacak.

Qualcomm Tech Summit 2018’de önemli açıklamalar yapan OnePlus CEO’su Pete Lau, yeni gelecek olan 5G telefonlarının fiyatları hakkında da bilgi verdi. Fiyatları kestirmenin zor olduğunu söyleyen Lau, dikkate alınması gereken çok fazla özellik olduğunu belirterek, fiyatın diğer modellerden 200-300 dolar kadar fazla olacağını söyledi.

Şimdiye kadar hep uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlarla ünlenen OnePlus’ın bu kararı bir açıdan şaşırtıcı. Şirketin son yıllarda yaptığı fiyat artışlarını düşününce, aslında pek de beklenmedik değil.

OnePlus’tan daha büyük telefon üreticileri de 5G telefon pazarına girecek. Bu firmaların piyasa stratejileri daha agresif olabilir, bu durumda da OnePlus en ucuz alternatif olmayabilir. Katlanabilir telefonlar ve 5G destekli amiral gemileriyle ilginç ve çekişmeli bir 2019 yılı bizleri bekliyor.