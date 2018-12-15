Yakın zamanda tanıtılan OnePlus 6T McLaren Edition'ın en önemli özelliklerinden biri Warp Charge 30 adı verilen hızlı şarj teknolojisi. Çinli şirket, bu teknolojinin nasıl çalıştığını ve bazı önemli detayları açıklayan bir mesaj yayınladı.

Warp Charge, her ne kadar OnePlus tarafından resmi olarak söylenmemiş olsa Dash Charge'ın devamı niteliği taşıyor. Bu isim bir yerlerden tanıdık geliyorsa yanılmıyorsunuz; çünkü Star Trek'de duymuş olabileceğiniz üzere Warp, inanılmaz derecede hızlı şeyler için kullanılıyor. Bu şarj teknolojisi, sunduğu 30 Watt'la şirketin en hızlı şarj aleti.

Bir önceki Dash Charge (ya da Fast Charge)'da da olduğu gibi Warp Charge'ı kullandığınızda telefonunuzda normalden farklı bir ısınma gerçekleşmiyor. Bunun nedeni ise güç yönetiminin büyük bir kısmının telefonda değil de adaptörde yapılıyor olması. Telefonu oyun oynarken şarj etmek isterseniz de hızdan ödün vermiyorsunuz. Aşağıdaki tabloda OnePlus 6T McLaren Edition, Galaxy Note9 ve Pixel 3 XL'nin karşılaştırmasını görebilirsiniz.

OnePlus 6T'nin normal versiyonunun neden Warp Charge'ı desteklemediği konusu için ise OnePlus'un mantıklı bir cevabı var. Şirket, bu teknolojiyi destekleyebilmek için McLaren Edition'ın bazı batarya güvenlik mekanizmalarını değiştirmek ve bazı bileşenleri güçlendirmek zorunda kalmış. Bu da önceki telefonların bu kadar hızlı şarj olamayacağı anlamına geliyor.

İşin iyi tarafından bakacak olursak, OnePlus 6T McLaren Edition ile gelen adaptörü önceki cihazlarla kullanabileceksiniz. Fakat en fazla Dash Charge'ın sunduğu hızlara ulaşabileceğinizi unutmayın. OnePlus, önceki kabloların ise Warp Charge'a herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini de söylüyor.